Beto Casella habló de más y contó lo que nadie sabía de Marixa Balli: "Yo lo sentí"

Beto Casella decidió contar un dato que nadie sabía sobre Marixa Balli. Qué dijo el conductor de Bendita sobre su romance con la bailarina.

Beto Casella es uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina. Y en este sentido, su vida privada también es de interés público, más aún si en la misma hubo un fogoso romance con una reconocida figura de la farándula. Sin ningún tipo de filtros, el periodista habló de su vínculo con Marixa Balli y contó un dato que nadie conocía sobre la bailarina.

“Lo menciono sólo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, comenzó diciendo Beto Casella. Entrevistado por América TV, el conductor de Bendita reveló detalles de su noviazgo con Balli y contó un dato contundente sobre el motivo de la separación.

Sin filtros, Beto Casella expresó: "Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que, muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó. Yo lo sentí, porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.

Beto Casella y las cartas que le escribió a Marixa Balli

“Yo le escribía cartitas. Nos conocimos porque ella había ido a Juan de los Palotes y yo era habitué de ese lugar. Tenía una fórmula que la rompía que era que yo le llevaba un trago, se lo regalaba y me iba para que después me busque ella. Y costó porque se hacía esperar”, reconoció Beto Casella, y agregó: "Medio que la cortó ella y a mí siempre me quedó la idea de que fue por la familia. Pero ella una vez me puso ’nunca te voy a olvidar’. Yo quiero que le vaya bien y le está yendo muy bien porque se lo merece. Es la misma chiquilina que yo amé de chico".