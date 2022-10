Beto Casella explotó en vivo contra Jorge Lanata: "Nada más barato"

El conductor de televisión habló sobre los dichos de Jorge Lanata en alusión al panelismo. Beto Casella defendió a su gremio y arremetió contra su colega.

Beto Casella arremetió contra Jorge Lanata por sus declaraciones contra los panelistas de televisión y defendió a los miembros de su equipo. El conductor de Bendita habló sobre el rol de los paneles en los programas actuales y reivindicó esos puestos.

"Lanata insistió con la idea de que los panelistas no sirven para nada. Él está equivocado en que el periodista es más caro ¡Hoy no hay nada más barato que un periodista!", comenzó su descargo el presentador de TV y agregó que las modelos famosas son las que cobran mucho dinero por sentarse en los paneles de televisión; no los periodistas.

Casella reflexionó sobre la realidad que se vive en la industria del periodismo televisivo y soltó: "El periodista que no tiene tantos seguidores, hoy está más precarizado que nunca ¡Así que no sería el caso!". Horacio Pagani se desempeña como panelista de Bendita desde hace años y lanzó una humorada para enfrentar los dichos de Lanata: "¡Yo vengo por amor, nada más acá!".

"La tele se berretizó, el hecho de que hayan aparecido como género los columnistas, es una muestra de la berretización de la tele", esbozó Lanata en diálogo con Mirtha Legrand en su programa de televisión. Y cerró: "Porque un columnista, no necesariamente es un periodista, a veces es una modelo o actriz, y eso tiene que ver con que es más barato un columnista que un periodista. Se trabaja poco y barato en la televisión".

Franco Casella habló sobre cómo es trabajar con su padre, ya que el joven es productor de televisión. "Hay que aprender a vivir con eso. Soy hijo de Bautista Casella y no puedo cambiarlo. Es una especie de rompecabezas o seguidilla de cosas: soy hijo de alguien a quien le fue muy bien, él es generoso y me quiere dar una mano para que yo pueda tener un futuro", enunció el joven. Y destacó a Casella como padre: "Mi viejo es el tipo más generoso que existe en el planeta Tierra. Ayuda económicamente a muchas personas y pocos lo saben. Siempre me dio camino libre para hacer lo que tengo ganas, al igual que mi mamá. Y aprendí a admirarlo mucho cuando empecé a enamorarme de los medios. Me parece que es un genio y lo estoy viendo ahora que estudio periodismo".