Beto Casella destrozó a MasterChef Celebrity: "¿Quién te paga el tratamiento?"

El conductor de Bendita TV expresó su enojo por el estado en el que terminan los participantes del certamen de cocina de Telefe.

MasterChef Celebrity 2 se encuentra en las últimas galas antes de sentenciar a un ganador. Los participantes que se fueron del reality de cocina relataron su testimonio de primera mano y pocos dejan buenos recuerdos. Sin ir más lejos, el Loco Montenegro reveló que sufrió ataques de pánico luego de su paso por el certamen y Beto Casella no lo dejó pasar.

Beto Casella, en su histórico programa de Bendita TV, destrozó a MasterChef Celebrity con su usual tono irónico: “Dicen que ganan muy bien los participantes, pero lo que no dicen es quién te paga el tratamiento cuando salís de ahí”.

Luego, Casella agregó: “¿Se podría decir qué hay un síndrome ‘post-MasterChef’? Parece que quedan todos medio del ‘balero’, con ataques de pánico o ansiedad. Que una persona como Montenegro, que jugó en la NBA, diga que terminó con ataques de pánico ¡Bueno! Y la Gunda, que cuando estaba con Vernaci se agarraba con quien fuera…y ahora está hecha una cosita así…¿Qué tiene ese programa? ¿Qué tiene el jurado?”.

El Loco Montenegro fulminó a Masterchef

En una entrevista en Fantino a la Tarde, "El Loco" analizó su paso por el programa y expresó: "Los 15 minutos de fama. Esto es simple, yo no me comí la película nunca, esto son 15 minutos de fama, si la podés estirar un poco más y la podés utilizar, como estoy intentando hacer, son 20", dado que la pregunta de Fantino trataba sobre cómo llevó la exposición propia del programa más famoso del momento. "Yo entré al juego y le decía a mi socio, y le dije que quería durar 8 semanas y le clavé 8 semanas. ¡Te juro! Porque me di cuenta del juego, era masacrador", lanzó.

En esta línea, el exbasquetbolista reveló que, a partir de la experiencia en Telefe, está bajo tratamiento psiquiátrico debido a la presión que sentía en cada gala no sólo con los desafíos por cumplir sino por las constantes exposiciones ante el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

"Fui al programa de Boy Olmi y hablamos de lo mismo, del sufrimiento. Es masacrador. Yo terminé con ataques de pánico, estoy con psiquiatra, terminé mal, por la presión. Te metés una presión muy grande", confesó. En este sentido, Fantino estuvo atento y le preguntó cómo, habiendo sido campeón olímpico, le afectó tanto el programa.

“¿Sabés que pasa? Te ve media Argentina. Estás cocinando delante de tres cocineros internacionales. Cuando te cortan el cogote, te cortan el cogote", respondió. Luego, insistió que su salud empeoró cuando, tras ser eliminado, tuvo que participar del After Hour, la instancia en la que los exparticipantes pueden seguir desafiándose.