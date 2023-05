Beto Casella, desnudo: la picante propuesta que recibió el conductor

Periodistas de espectáculos dieron a conocer que el conductor habría tenido una sorpresiva propuesta. Beto Casella debería hacer un semidesnudo para formar parte del proyecto que le ofrecieron.

Beto Casella fue convocado para ser parte de un picante proyecto a sus 63 años para subirse desnudo a un escenario. Los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hablaron sobre la propuesta que recibió el mítico conductor de Bendita y contaron sorprendentes detalles al respecto.

"Es una obra que ya se hizo, es una adaptación. Acá se llama Sinvergüenzas y la original, Ladies Night. Los otros convocados son también muy famosos, han llamado a Tucu López, a Christian Sancho. La idea sería tratar de meter una frutillita que no venga del lado de la actuación", informaron los periodistas en el ciclo Socios del Espectáculo. Además, los comunicadores aseguraron que el proyecto vería la luz en poco tiempo.

Daniel Aráoz, Nicolás Vázquez, Marcelo De Bellis, Fernando Lupiz, Alejo García Pintos y Claudio Torres fueron los actores elegidos para la primera versión de la obra en Argentina. Al mismo tiempo, Gonzalo Valenzuela fue uno de los protagonistas de esta pieza en la cartelera teatral chilena.

La palabra de Beto Casella sobre esta propuesta

"Efectivamente me llamó el director para sumarme a este elenco que es un clásico del cine y hemos hecho incluso una prueba de baile. El tema es que hay que hacer un desnudo y estoy viendo porque es un tema la desnudez a cierta edad. Hay que ponerse en forma. Lo estoy pensando, lo estoy evaluando", soltó Casella en un audio enviado al programa de espectáculos. Y cerró: "La propuesta está buena, es linda y la agradezco pero no lo voy a definir todavía. No sé si me veo bailando Donna Summer en el escenario solo con medias puestas".

Beto Casella, sobre una adicción de la que le costó salir

"Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo. Había tenido un episodio donde se me obturó una arteria y estaba en el sanatorio. Yo tenía un pucho pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarro un guardia y me metió para adentro. Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho", comentó Casella en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres. Y agregó: "Probé con el tubo fluorescente de la camilla, con el calor del tubo, para ver si me prendía, pero luego un alma caritativa me ayudo a prender el cigarrillo. Hoy yo tengo cefalea crónica, dolores de cabeza fuerte. Casi todos los días de mi vida tengo dolor de cabeza".