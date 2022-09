Beto Casella cruzó a Susana Giménez por su deuda con AFIP: "No me gusta"

El conductor de Bendita habló sobre el escándalo judicial que vive Susana Giménez tras la denuncia de la AFIP. Beto Casella fue contundente en su descargo sobre lo sucedido.

Beto Casella habló sobre la denuncia por evasión fiscal de la AFIP que enfrenta Susana Giménez tras haberse mudado definitivamente a su chacra uruguaya, La Mary. La actriz y conductora de televisión se encuentra en un álgido momento a nivel mediático y el presentador de Bendita TV hizo una contundente reflexión al respecto.

El ciclo de archivo televisivo que Casella conduce desde hace casi dos décadas dedicó uno de sus informes a la realidad que vive la diva de los teléfonos y al regresar al piso Casella habló al respecto. "Tiene que pagar como pagamos todos. Es verdad", enunció el periodista que ha trabajado como productor de la estrella de Telefe.

A pesar de esas declaraciones, Casella demostró una vez más su amor por Susana Giménez con emotivas palabras hacia la diva. "No se fugó, como dice Alfano. No es Al Capone. Yo, a donde vaya le llevo flores porque la voy a querer siempre. Lo digo de corazón. No me gusta que esté viviendo esta situación", enunció el conductor de El Nueve.

La fuerte información de Jorge Rial sobre la situación judicial de Susana Giménez

El periodista de C5N aseguró que Susana Giménez se negó a pagar 50 millones de pesos de impuestos y, al día de hoy, su deuda es de 250 millones. "No es que se olvidó; se negó a pagar lo que le correspondía en el año 2019", señaló. La denuncia penal es por no presentar la declaración jurada de bienes personales en el año indicado. "Sistemáticamente se negó a pagar y su argumento fue que la reforma generada por el Congreso en 2019 es confiscatoria. Hizo una cautelar y denunció inconstitucionalidad en esa medida", agregó uno de los panelistas de Argenzuela, el nuevo ciclo televisivo de Rial.

Susana Giménez, letal con Marcelo Tinelli

Tinelli y Giménez han sido enemigos televisivos durante años por la feroz competencia del minuto a minuto en el rating y, en medio de una entrevista con Grego Rosello en Luzu TV, la diva soltó un fuerte dardo hacia el nuevo ciclo del bolivarense. "Sos referente en la plataforma donde también están todos los jóvenes, seguís vigente siempre. Ahora, mi madre, mi tía, la gente quiere saber: ¿Susana vuelve o no vuelve a la tele? ¿Qué vas a hacer con eso Su?", enunció el influencer. Y la diva respondió: "Ya sé, pero no... la verdad que no quiero hacer lo que me habían ofrecido porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión".