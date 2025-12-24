Beto Casella contra las cuerdas: sale a la luz la cláusula que le impuso América TV

Beto Casella deberá cumplir con una importante cláusula.

El pase de Beto Casella de Bendita a América TV fue, sin dudas, uno de los movimientos televisivos más resonantes del año. Tras dos décadas al frente del histórico ciclo de El Nueve, el conductor decidió cerrar una etapa y apostar por un nuevo proyecto en la señal del Grupo América, donde buscará relanzar su figura en un contexto de fuerte competencia por el rating.

La salida de Casella de Bendita estuvo atravesada por tensiones con las autoridades del canal y por una reconfiguración interna del programa que terminó acelerando su despedida. Aunque el conductor eligió un tono agradecido en su último programa, puertas adentro ya negociaba su desembarco en América con un formato renovado y un equipo parcialmente nuevo.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un dato clave que expone la presión con la que llegará Beto a su nuevo desafío. Según revelaron en el programa Ya fue todo, de Jotax Digital, América TV le impuso una cláusula concreta vinculada al rendimiento del programa en términos de audiencia.

¿Cuál es la cláusula que le pusieron en América TV a Beto Casella?

De acuerdo a esa información, Beto Casella deberá promediar al menos 2 puntos de rating con su nuevo ciclo para cumplir con las condiciones establecidas por el canal. El dato no pasó desapercibido en el ambiente televisivo, ya que marca una exigencia clara en una franja horaria cada vez más competitiva, atravesada por fuertes apuestas de otros canales.

La cláusula deja en evidencia que, más allá del peso del nombre y de la trayectoria de Casella, América busca resultados rápidos y medibles. El promedio de 2 puntos aparece como un piso que el conductor deberá sostener si quiere consolidarse en la pantalla y asegurar la continuidad del proyecto.

El desafío no es menor: Casella deberá competir con formatos instalados, figuras fuertes y una audiencia fragmentada, en un contexto donde el rating de la televisión abierta ya no ofrece los márgenes de otros tiempos. Aun así, en América confían en su capacidad para generar contenido, polémica y fidelidad del público.

Beto Casella tendrá que hacer más de 2 puntos de rating en América.

Con esta condición sobre la mesa, el desembarco de Beto Casella en América TV suma tensión y expectativa. El conductor inicia una nueva etapa con experiencia de sobra, pero también con una exigencia que lo pone, desde el primer día, contra las cuerdas.

