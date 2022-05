Beto Casella bromeó picante con el noviazgo de la China Suárez y Rusherking: "Consiguió canje"

Beto Casella bromeó sobre la relación de "La China" Suárez y Rusherking con un comentario muy picante.

Beto Casella opinó sobre el muy comentado noviazgo de Eugenia "La China" Suárez y Rusherking con una declaración muy picante. "Consiguió ropa de canje", aseguró divertido el conductor de Bendita TV en la emisión de la noche del lunes del ciclo de El Nueve. Uno de los temas que más comentarios genera de esta relación es la diferencia de edad entre la actriz y el cantante.

Rusherking y "La China" Suárez son protagonistas de prácticamente todos los programas de espectáculos de la televisión argentina desde hace unos días. Desde que los artistas decidieron hacer pública su relación, las redes sociales y los portales se llenaron de detractores y de gente que está a favor de este inesperado vínculo. Inclusive el propio músico aseguró en su visita a PH: Podemos Hablar que está "muy enamorado".

Tras ver un informe de la relación más comentada de los últimos días, Beto Casella disparó picante contra la actriz. "La China Suárez que pega canje todo el tiempo, hoy consiguió ropa infantil de canje para sus chicos y para el novio", comentó muy filoso el conductor de Bendita TV.

Por su parte, Edith Hermida también se sumó a las críticas a la nueva pareja. "Yo, la única marcación que le haría a Rusherking, me encanta esta pareja y está todo bien, pero él dice ‘hace mucho que no me sentía así’, y hace cinco minutos estaba de novio con María Becerra ¡Eso no se hace! Rusher, no se habla así", opinó la histórica panelista de El Nueve, hablándole directamente al músico argentino.

La palabra de Rusherking sobre su romance con “La China” Suárez

El pasado 28 de mayo de 2022, Rusherking estuvo como invitado en PH: Podemos Hablar y confirmó públicamente su relación con “La China”. “Estoy muy enamorado y muy bien, conocí a alguien y de verdad la paso muy bien. Hace mucho no me sentía así, estoy disfrutando mucho de ese proceso”, confesó el autor de hits como Además de Mi y Bailando te conocí.

Al contar cómo se conocieron, el cantante explicó: "Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, nos hacíamos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque yo de verdad soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella. Veníamos hablando, obvio, pero no tenía mucha confianza". Al poco tiempo, ambos viajaron a Madrid y tuvieron encuentros allí y continuaron su relación cuando volvieron a Argentina.