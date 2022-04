Beto Casella aseguró que Graciela Alfano tuvo relaciones con un famoso cantante: "Yo la vi"

Beto Casella develó que fue testigo del vínculo que mantuvo Garciela Alfano con un ícono de la música nacional.

Beto Casella aseguró hizo una fuerte revelación sobre Graciela Alfano en una reciente entrevista para televisión: la mediática habría mantenido un amorío con un famoso cantante. Según develó el conductor de Bendita TV, esta relación fugaz sucedió en la época de los 90', en el momento de auge del músico y cuando Alfano vivía un gran momento como figura mediática. Incluso, el conductor aseguró que el "fue testigo" de la situación.

Todo sucedió durante una nota que Beto Casella dio para Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en las mañanas de El Trece. Precisamente, fue Garciela Alfano quien le dio el pie al periodista para que revelara esta infromación. "¿Vas a contar tu pasado de voyeur? Él fue el autor intelectual de una famosa tapa que hice", apuró la panelista al entrevistado.

"Yo la vi a Grace hacer el amor", develó Casella sin dar muchas vueltas. Ante el bombazo de esta confesión, los integrantes del programa pidieron más información al respecto y el conductor de El Nueve no se hizo rogar. "Año 1998, 1999, por ahí. Grace era la gran hembra argentina, espectacular como ahora", contextualizó Beto y agregó: "Rodrigo Bueno en su mejor momento. Yo editaba notas en la revista Gente".

"Se nos ocurrió: ‘¿Qué tal si hacemos una tapa entre ellos con el Potro y la Potra?’ Gente jugaba con los títulos, con la imagen, muchos cambios de ropa. Yo caí ahí con mi grabadorcito, joda, champagne, Rodrigo en calzoncillo, Grace en topless, bombacha", continuó el periodista. En este contexto, Casella develó que luego de dos horas de entrevista la situación empezó a virar para otro lado y que se tuvo que retirar para no "interrumpir" la situación. "Se empezó a dar un juego de manos mutuo entre ellos. Rodrigo le decía ‘Necesitás unos masajes’. Ella que no se quedaba atrás le decía ‘un poquito más para acá'", profundizó Beto.

Luego de haber realizado la entrevista con las fotos correspondientes a la tapa de "El Potro y La Potra", Casella sintió la química entre Alfano y Rodrigo Bueno y decidió dejarles su lugar. "Me acuerdo que yo tiré algo como 'esto pasó a mayores' y ni me respondieron. Ahí cuando me quise acordar, me tuve que ir porque ellos estaban a cinco metros haciendo una cosa muy linda, plástica y cuidada", finalizó el periodista entre risas.

Graciela Alfano renunció a Socios del Espectáculo en vivo

Durante la emisión del martes 19 de abril de Socios del Espectáculo, Graciela Alfano no pudo contener su furia y renunció en vivo al programa del que era panelista. Luego de una reñida discusión con Adrián Pallares, la actriz develó su incomodidad con el programa y anunció su salida.

"Yo soy una persona espontánea, siempre digo que todo lo que tengo adentro me lo saco, lo dejo en el lugar. Es una decisión que la tomé ahora, me pareció que estaba bueno decirlo", expresó Alfano luego de anunciar su renuncia. "La verdad que se los digo con onda. Me parecía que, de a momentos, no me miraban, especialmente Adrián. Yo estaba pintada. Noto una incomodidad, destrato y ninguneo, no me miran... Tampoco voy a estar interrumpiendo a nadie, soy una persona educada. Entonces listo, ya está", sentenció la panelista.