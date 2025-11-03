Benjamín Vicuña y la tristeza que siente por no poder ver a sus hijos.

Benjamín Acuña habló con los sentimientos a flor de piel en Podemos Hablar (Chilevisión) respecto a la tristeza que lo embarga por no poder estar cerca de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo durante su relación con la "China" Suárez y a quienes esta última se los llevó a Turquía, país en el que actualmente reside con Mauro Icardi (ya que este juega en el Galatasaray de dicha nación).

Además, el actor chileno también hizo referencia a las diferencias que mantiene con su expareja y cómo es el trato que hay entre ellos actualmente, con tantos kilómetros de por medio y con los conflictos que se han sucedido en los tiempos recientes, especialmente el que atañe a la expatriación de los dos niños.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña y su angustia por estar lejos de sus hijos

"No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días", manifestó primeramente el trasandino, que está fuertemente ligado a nuestro país por haber trabajado durante muchos años en sus producciones audiovisuales. "No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad", añadió.

Tras ello, reiteró que está "muy triste" y que "es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica". Por otra parte, aseveró: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos. Esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la residencia no es un problemita, es un problema grave”.

Finalmente, dejó en claro: “Así y todo, como hombre maduro, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en la Argentina”.