Benjamín Vicuña le dedicó a su hija Blanca un posteo de redes por el décimo tercer aniversario de la muerte de la niña. El actor escribió sentidas palabras con una gran carga poética a su primogénita, que falleció a sus 6 años tras contraer una bacteria en un viaje a Cancún.

La hija de Vicuña con Pampita fue evocada por su padre en Instagram, como en cada fecha relevante en los últimos años, como aniversarios del fallecimiento y cumpleaños. "Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta", comenzó su descargo el actor oriundo de Chile.

"Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje. El frio me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento", continuó el actor de tiras como ATAV y El Primero de Nosotros. Y cerró: "Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí".

La palabra de Pampita sobre los aniversarios de la muerte de su hija

"Todos los 8 son especiales, no solo el de septiembre, que es el aniversario, sino todos los meses. Es un día que mis hijos saben que mamá está más reservada, más intimista. Es un día que me permito sentir más. Un 8 estaba haciendo un comercial en Chile, que no siempre estoy ahí para esa fecha, ahí está el cementerio pero yo vivo ahora en Argentina", sostuvo Pampita en diálogo con Mirtha Legrand. Y sumó: "Siempre me costó no poder ir cuando quiero. Cuando terminé de grabar fui al cementerio a llevarle flores y a contarle a Blanca cómo está todo, que es como un ritual".

La revelación de Ángel de Brito sobre La China Suárez y Benjamín Vicuña

"Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de La China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta", sostuvo el condcutor de LAM en medio del conficto entre Vicuña y Suárez, meses atrás. Y siguió: "Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos Vicuña y La China no se hablan. Solo se comunican a través de sus abogados. Todos los hijos de Benjamín tienen a sus madres en el exterior. Mañana vuelve Pampita, con ella sí dialogan y ahora tienen buena relación. Mañana vuelve Caro, sus hijos estuvieron hoy en la casa de Guillermo, el hermano de Pampita".