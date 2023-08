Benjamín Vicuña muy cerca de una figura de Telefe tras el escándalo con Natalia Oreiro

El actor y una importante figura de Telefe estarían involucrados según un impactante comunicado.

Benjamín Vicuña volvió a ser protagonista de una noticia que lo involucra a otra mujer del espectáculo, tras el escándalo por su supuesto affaire con Natalia Oreiro mientras salía con Pampita. Los detalles de la nueva famosa que fue vinculada al actor chileno.

Vicuña volverá a trabajar junto a la actriz y actual jurado del programa Got Talent Argentina (Telefe) Florencia Peña, en un proyecto de la plataforma Amazon Prime Video que marcará su debut como coconductor dado que no se trata de una película. La dupla conducirá La isla de las tentaciones, un reality que se grabará en octubre con cuatro parejas de argentinos y chilenos, en una locación cercana a Cancún, en México.

Según el portal de la periodista Laura Ubfal, en La Isla de las Tentaciones "cuatro parejas fieles se embarcarán en un viaje para poner a prueba su compromiso mutuo. Alojadas en dos villas separadas y completamente aisladas entre sí, las parejas se enfrentarán a pruebas únicas mientras interactúan con un grupo de atractivos solteros. A lo largo de nueve episodios que componen la temporada, estas parejas se enfrentarán a una serie de situaciones desafiantes que explorarán sus deseos y tomarán decisiones que determinarán su futuro".

El atractivo del programa es saber si las parejas, en determinada instancia del juego, quieren volver a casa con su pareja original o apostar a una nueva conexión con alguna persona que conozcan en el programa. La serie será producida localmente en México, Brasil, Argentina y Chile a través de un acuerdo entre Amazon Studios, Banijay Mexico & U.S. Hispanic, y Endemol Shine Brasil (A Banijay Americas company).

Benjamín Vicuña contó toda la verdad sobre su romance secreto con Natalia Oreiro

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la supuesta aventura que tuvo con Natalia Oreiro en 2015, tras las polémicas declaraciones de Carolina "Pampita" Ardohain. La modelo estuvo presente en LAM (América TV) y recordó el duro momento que vivió en aquella época, cuando el padre de sus hijos la engañó con otra mujer. Aunque no dio nombres, todo indica que la artista uruguaya habría sido la tercera en discordia.

Todo comenzó cuando "Pampita" dijo durante su paso por el programa conducido por Ángel de Brito que hay una actriz con la que jamás trabajaría porque "no tuvo empatía de mujer a mujer". Acto seguido, aclaró que no se trataba ni de "La China" Suárez ni de Isabel Macedo. Inmediatamente, miles de usuarios de las redes sociales sospecharon que se trataría de Oreiro, con quien Vicuña habría tenido una aventura en 2015, cuando actuaban juntos en la novela Entre Caníbales (Telefe). Ante esta situación, el actor dio declaraciones al respecto.

De acuerdo con este rumor, ambas figuras habrían mantenido un romance secreto durante las grabaciones de la tira. Cabe destacar que no solamente Vicuña estaba en pareja con "Pampita", sino que también Oreiro estaba en una relación con Ricardo Mollo. Al ser consultado al respecto en Socios del Espectáculo (El Trece), el actor declaró: “Ella ("Pampita") tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo...”

En tanto, sumó que le parece "demasiado egoísta de su parte" asumir que su expareja estaba refiriéndose a la relación que tuvieron juntos. “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, agregó. Por último, concluyó: “No me puedo hacer cargo del enigmático de alguien".