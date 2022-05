Benjamín Vicuña cruzó a La China Suárez tras su furioso descargo: "Debemos hablar"

Benjamín Vicuña le respondió a "La China" Suárez tras sus declaraciones sobre su rol como padre.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las declaraciones de “La China” Suárez sobre su rol como padre de los dos hijos que comparten, Magnolia y Amancio. Tras su separación, los niños se quedaron viviendo con la actriz y visitan a su papá de vez en cuando, ya que muchas veces está fuera del país. Por este motivo, “La China” publicó un furioso descargo en sus redes.

En el posteo, la exestrella de Casi Ángeles dejó en claro que no está de acuerdo con el régimen de visitas de Vicuña, y aparentemente, tampoco con el de Nicolás Cabré, padre de su hija mayor Rufina. Al ser consultado al respecto, Benjamín dijo que La China Suárez “ya es una mujer adulta” y que hay cosas que prefiere guardarse.

Al ser consultado al respecto por LAM, el actor chileno respondió: “No voy a hablar más ni de ella ni de su momento, me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, veremos una forma y listo. El resto no me corresponde”.

Ante la pregunta del cronista sobre su vínculo actual con “La China”, Vicuña cerró, tajante: “No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Se acabó. Eso me lo guardo. Creo que ella ya es una mujer adulta”. Aparentemente, su relación de expareja no estaría en los mejores términos en este momento.

El furioso descargo de “La China” Suárez contra Benjamín Vicuña

Todo comenzó cuando “La China” recibió fuertes críticas sobre su forma de ejercer la maternidad por parte de Yanina Latorre, panelista de LAM, quien la acusó de dejar a sus hijos de lado por salir de fiesta. Ya harta de estas acusaciones, la actriz publicó un furioso descargo en su cuenta de Twitter a modo de reflexión sobre el rol de la mujer y el rol del hombre en cuanto al cuidado de los hijos.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Dejen de joderme porque no me callo más”, publicó Suárez. Rápidamente, su tweet se volvió viral y todo apunta a que fue dirigido a Vicuña, quien muy a menudo viaja fuera del país.