Una figura de El Trece se la pudrió a Mariana Brey.

Mariana Brey se sumó este lunes al streaming de Ángel de Brito, Bondi Live, donde fue consultada respecto a diferentes temáticas. En determinado punto, cuando empezaron a señalar su aliciente postura política y la posibilidad de que ocupe un cargo de esa índole, la comunicadora recordó que tuvo esa oportunidad y la desperdició.

Sin embargo, lo más impactante de aquel momento no fue esta confesión, sino que también dijo al pasar que la persona que le ofreció una banca también le propuso matrimonio: ni más ni menos que Fernando Burlando, con quien se vinculó sentimentalmente previo a su relación con Barby Franco.

¿Qué dijo Mariana Brey sobre Fernando Burlando?

Mariana Brey junto a Fernando Burlando.

En un punto de la entrevista, Ángel de Brito le señaló que "con Burlando te podrías haber casado", a raíz de la etapa en que estaban saliendo. Mariana lo afirmó: "Me podría haber casado". "Hubieras sido la esposa de un cadidato a diputado", le marcó el conductor, a lo que ella deslizó que "él me propuso ser su candidata".

"Pensé que casamiento", arrojó De Brito y, tras el "también" que le devolvió Brey, le espetó: "Vos querés que Barby se muera". "Nah, me propuso ser su candidata", prosiguió ella, mientras la producción comenzó a poner fotos de ambos. "Eso fue en la mesa de Mirtha Legrand. Le tengo mucho aprecio", evidenció, añadiendo que respeta "a Barby Franco, por supuesto, que es su mujer”.

“Le tengo mucha admiración como profesional, como persona”, mencionó sobre Burlando, alegando que no aceptó una candidatura para diputada porque está "super contenta con lo que hago y estoy firme en mi profesión”. El segmento fue recortado y publicado en las redes sociales, siendo uno de sus comentarios más destacados el de la propia Barby Franco.

"¡Suelte señora! ¡Ya está! Hay un bebé, respete un poco", disparó la mediática, que acumuló poco más de 8.000 "me gusta" y varias respuestas de personas que salieron a bancarla. "Sabiendo que está con Barby, cualquiera lo que dice, un poquito más de respeto", achacó una cibernauta.