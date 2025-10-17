Inesperado: los motivos por los que Mariana Brey se fue de Telefe

Se supo por qué Mariana Brey dejó Telefe.

El futuro de Mariana Brey en Telefe está rodeado de incertidumbre. Aunque la periodista afirmó tener contrato hasta diciembre, en las últimas horas encendió todas las alarmas al retirarse de manera inesperada del programa A la Barbarossa, que conduce Georgina Barbarossa. Su salida abrupta del estudio generó sorpresa entre los presentes y preocupación en el público.

Según revelaron en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la periodista se sintió mal durante la transmisión en vivo y tuvo que abandonar el ciclo acompañada por una productora. “Apenas salieron al aire, se empezó a descomponer y se fue. Dejó el auto en el canal y la llevaron al sanatorio”, explicó la cronista Juli Roque, quien también aclaró que Brey está fuera de peligro. “No está mal, pero tuvo que hacerse estudios porque está con unos temas digestivos y quieren evitar cualquier problema”, detalló.

Por su parte, Georgina Barbarossa, conductora del ciclo matutino de Telefe, explicó: “Recién hablé con ella. Se está haciendo unos estudios porque tiene unos problemitas en la panza, pero nada serio, por suerte. El cuerpo habla... Y yo las contracturas que tengo ni te digo”.

¿Seguirá en Telefe? Mariana Brey dio su palabra ante tantos rumores

Mientras tanto, los rumores sobre una posible salida definitiva del canal de las pelotas no cesan. La tensión en el piso de Telefe es evidente, sobre todo por los cruces constantes entre Brey y Nancy Pazos, con quien mantiene una relación tensa desde hace meses. “Me encantaría que se vaya”, había lanzado recientemente Pazos, en medio de una discusión al aire. Consultada por LAM sobre su continuidad, Brey intentó bajar el tono: “Mi contrato termina en diciembre y todavía no me senté a charlar. Es una época del año donde todos estamos viendo qué hacer”.