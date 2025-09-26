Mariana Brey reveló una conversación íntima con Milei: "Le pregunté".

La periodista Mariana Brey reveló una conversación que tuvo con el presidente Javier Milei, en la que, contó, se sacó una duda que le preguntó. Qué dijo Mariana Brey.

"Dicen 'Milei es la ultra ultra ultra derecha'", comenzó Mariana Brey en el programa que conduce en Carnaval Stream, y continuó: "Un día, conversando con el Presidente, le pregunté".

Luego, remarcó que Milei le negó ser de "ultra ultra ultra derecha" y profundizó: "No se considera ultra ultra ultra de ninguna ultra derecha; libertario 100%". "¿Y dónde se instala este discurso de que el Presidente quiere romper el Estado y quiere un país sin Estado?", preguntó.

Fue allí que contestó el economista Ramiro Castiñeira, cercano a Milei, quien expresó: "Él mismo largó el Pacto de Mayo. En el Pacto de Mayo habla de un Estado que llegue a 25 puntos del PBI. Es decir, no está destruyendo el Estado, sino que está diciendo: dado el nivel de impuestos, que no nos va a matar al sector privado de impuestos y por lo tanto todo el mundo va a tener trabajo en el sector privado, si llegamos a 25 puntos del PBI eso arranca. Después, dentro del liberalismo y los libertarios, le asigna menos roles al Estado".

La repudiable frase de Mariana Brey

Mientras Milei estaba en Estados Unidos, Mariana Brey lanzó una repudiable frase sobre el Fondo Monetario Internacional más temprano esta semana. "Es más patriota el Fondo Monetario y Estados Unidos que los propios argentinos y el Congreso", dijo Brey en C5N,