Barby Franco deschavó a Pampita y contó la sorpresiva noticia: "Otro bebé"

La conductora de televisión estaría próxima a ser mamá nuevamente. Una amiga cercana de Pampita deschavó a la jurado de Showmatch.

Barby Franco contó cómo vive su maternidad y en medio de su relato se le escapó un dato sobre la intimidad de su amiga Carolina "Pampita" Ardohain. La esposa de Fernando Burlando contó los planes de su amiga en relación a tener un próximo hijo con su actual esposo, Roberto García Moritán.

Pampita se convirtió en madre en 2006 junto con Benjamín Vicuña con la llegada de su primogénita, Blanca, y después llegaron Bautista, Beltrán y Benicio. Con paltas y una manta amarilla de Nepal de por medio, la relación de Ardohain con el chileno llegó a su fin en medio de un escandaloso 2015. A pesar de esa realidad, con el correr de los años la modelo se casó con el político Roberto García Moritán y tuvo con él a Ana, niña de dos años.

Barby Franco es muy amiga de Pampita desde hace años y en una reciente entrevista se refirió a la ayuda que recibe por parte de la modelo en el cuidado de su hija. "A Caro la amo. Además de vecinas, somos muy amigas y me ayuda mucho con mi hija. Una vez la llamé a las 3 de la mañana porque Saritah tenía los famosos cólicos renales, no paraba de llorar y Caro me aconsejó. Yo no tenía la menor idea, la beba lloraba sin parar y Pampita me dijo: ‘tranquila que son cólicos. Vos solo la tenés que abrazar y nada más. Esperá y vas a ver que se le pasa", comentó Franco.

"Hice eso y fue la solución. Además, me equipó con todo, me pasó cosas de su hija Anita y me regaló hasta pañales. Pero el otro día me sorprendió porque me dijo algo que me dejó pensando", agregó. Y cerró con una fuerte revelación sobre los proyectos familiares de Ardohain: "Me dijo: ‘Todo lo que te presté, guardamelo porque capaz tengo otro bebé’".

La revelación de Pampita sobre una mala experiencia en las redes sociales

La modelo acudió al nuevo ciclo de las tardes de El Trece llevado adelante por "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez, Poco Correctos, y le consultaron si ha recibido fotos subidas de tono en sus redes. "Sí, me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram de gente que no conozco. Parece que se usa mandar como carta de presentación. Hoy es otra libertad, menos prejuiciosa, son más efusivos", respondió ella sin tapujos.