Bailando 2023: quiénes quedaron eliminados en la segunda ronda

Luego de que finalizara la segunda ronda de bailes, se conoció quiénes se convirtieron en los nuevos eliminados del reality show.

A poco más de un mes de haber iniciado su emisión por la pantalla de América TV, dos parejas nuevas abandonaron el Bailando 2023. Tras la segunda ronda de coreografías, que tuvo peores resultados que la primera, el público definió a los 4 nuevos eliminados.

Desde la primera jornada de eliminación, el jurado pidió que se fueran dos parejas del certamen debido al bajo rendimiento que mostraban. Por este motivo, la producción aceptó que, hasta nuevo anuncio, se fueran siempre dos duplas. Luego de que se revelaran los votos secretos de Moria Casán, se conocieron las parejas sentenciadas y el jurado salvó a quienes querían.

En este marco, Ángel de Brito salvó a Romina Uhrig, Marcelo Polino a El Tirri y Moria Casán a Eva Bargiela. Luego de esto, la definición final quedó entre la pareja de Juliana Díaz, la de Romina Malaspina y la de Noel Barrionuevo, quienes fueron a voto telefónico en manos del público.

Finalmente, se conoció que Romina Malaspina y su pareja, y Noel Barrinuevo y su bailarín, eran los nuevos eliminados del certamen luego de haber participado en dos galas de baile. Y aunque si bien a este ritmo el programa se vacía más rápido, los jurados siguen insistiendo en que se vayan dos parejas en cada ronda.

El indignante comentario de Alfa sobre Holder que nadie se esperaba

"Alfa", de Gran Hermano (Telefe), sigue abriéndose paso en los medios con declaraciones polémicas y enfrentamientos con otros exparticipantes del reality. Luego de burlarse del intento de suicidio por ingesta de pastillas de Maximiliano Guidici, el veterano arremetió contra Tomás Holder causando indignación en las redes sociales.

En las últimas horas, se viralizaron videos e imágenes del nuevo ataque de pánico que sufrió Tomás Holder en la pista del Bailando 2023 (América TV) y los usuarios de las redes sociales no dudaron en mostrarse empáticos con el joven que fue el primer eliminado de Gran Hermano. "Sigo luchando. Todos los días me levanto y le rezo a Dios para poder mejorar. La verdad es que todos los días me levanto y le agradezco a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo, por mis amigos, por la gente que me apoya y me quiere de verdad. Para los que padecen de verdad la ansiedad, quiero que sepan que no están solos, siempre tienen que hablar las cosas. Eso es lo mejor… No quedarse callados porque de a poquito se puede", reflexionó Holder la noche del martes 3 de octubre en el show, sobres sus ataques de pánico.

Minutos después, en las redes circularon fotos de Holder siendo asistido ante un nuevo ataque de pánico y Walter "Alfa" Santiago rompió el silencio con un indignante comentario. "No les creo nada", sentenció el polémico exparticipante que forma parte del panel de la nueva temporada de Polémica en el Bar (América TV).