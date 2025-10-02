Baby Etchecopar destrozó a Espert en medio del escándalo: "Imposible"

El clima político atraviesa horas agitadas tras el proyecto presentado en el Congreso para solicitar la expulsión de José Luis Espert por presuntas vinculaciones con el narcotráfico. En este marco, Baby Etchecopar utilizó su editorial para lanzar un durísimo comentario contra el diputado y economista liberal.

“Yo le quiero decir a Espert, con mucho respeto... Mirá que es un tipo que vino a comer a mi casa y es vecino mío. Si me hubieran dicho ‘Espert se la lastra’, bueno, es la vida privada de Espert. O si me hubieran dicho ‘Espert vende lápices’, bueno, es la vida privada de Espert. Pero nadie te vincula con el narcotráfico si no tenés vinculaciones con el narcotráfico. Es un carpetazo imposible de despegar”, sostuvo el conductor, en declaraciones que encendieron la polémica.

Con su estilo filoso, Baby fue más allá y ejemplificó: “A mí me pueden decir que muestro el culo... Bueno, bueno... Si vos estás con la falopa y te vinculan con la falopa, no podés decir que es una opereta. Yo con el gobierno de Milei tengo los huevos al plato con que lo de la hermana es una opereta... Lo de Milei es una opereta...”. De esta forma, cruzó no solo a Espert, sino también al propio oficialismo libertario.

El pedido de expulsión de José Luis Espert

El episodio ocurre en medio de un fuerte cimbronazo político. Un proyecto de resolución firmado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, con el respaldo de Unión por la Patria y del bloque Coherencia (exlibertarios), exige que Espert sea excluido de la Cámara baja por “inhabilidad moral” tras las denuncias que lo vinculan al narcotráfico.

El texto presentado invoca el artículo 66 de la Constitución nacional, que habilita a la Cámara a excluir a sus miembros por indignidad. Además de la expulsión, se reclama que Espert deje de presidir la comisión de Presupuesto, un rol clave en el análisis del proyecto de Ley de leyes para 2026.

La iniciativa fue suscripta por 28 legisladores, entre ellos Martín Soria, Carlos Castagneto, Blanca Osuna, Santiago Cafiero y Daniel Gollán. El avance del proyecto se suma a la tensión política de los últimos días, donde la figura de Espert quedó bajo la lupa y su futuro parlamentario en duda.