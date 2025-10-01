Baby Etchecopar dijo lo que todos pensaban de Lanata: "No fue".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó un duro cuestionamiento hacia Jorge Lanata, fallecido a fines del año pasado y homenajeado en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro 2025. Qué dijo Etchecopar en Radio Rivadavia.

"Lanata no es un prócer", comenzó el picante cuestionamiento de Baby Etchecopar en el programa de radio que conduce. "Si bien nos enseñó a pelear contra el kirchnerismo, también él fue parte, con Verbitsky y Bonasso en los programas de los domingos, de inventar al kirchnerismo", siguió.

Etchecopar también consideró que Lanata "fue parte de pegarle a Menem hasta voltearlo", por lo que opinó: "O sea que no fue el mejor periodista de la Argentina, como dicen ahora, porque también podríamos hacerle un homenaje a Bernardo Neustadt, que fue un mercenario del periodismo".

"Eso no me gusta de Aptra, 'traigamos a la viuda, traigamos a los hijos'. Ya está, ya murió. Los premios eran para Lanata", siguió y añadió: "Y ahora se sube la Manguel con las dos hijas, 'Jorge hubiese querido esto'. Dejá a Jorge tranquilo, hermana".

La decisión de Romina Manguel que hizo enojar a Baby Etchecopar

Durante su crítica, Baby Etchecopar hizo referencia a la decisión que tomó Romina Manguel cuando recibió el premio a Mejor Labor Periodística Femenina. Es que al subir a dar el discurso, lo hizo junto a Lola y Bárbara Lanata, hijas del periodista fallecido. Son mi familia y tenía ganas de que me acompañaran, pero no fue para nada con la intención de hacer quilombo", explicó Manguel en diálogo con Puro Show.