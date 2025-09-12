Baby Etchecopar reveló el "milagro" de Milei: "Convertirme en peronista".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar contó que el presidente Javier Milei hizo el "milagro" de convertirlo "en peronista". Qué dijo Baby Etchecopar en A24.

"Adorni, nada más flojo que lo que estás haciendo. Ya tuviste un año y medio de gobierno, lo que no pasó no pasó", expresó, tras mostrar un fragmento de una entrevista del vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, con Antonio Laje. "En 40 días, ¿qué le vas a explicar a la gente? La gente te dijo: 'No, cagaste a los jubilados, cagaste a los universitarios, cagaste a todo el mundo, el Garrahan'", continuó.

Luego, lanzó una inesperada frase, que sorprendió a todos los presentes en el piso de su programa, Basta Baby. "El único milagro que hizo Milei hasta ahora es convertirme en peronista", expresó.

Sin embargo, inmediatamente después puso paños fríos. "No lo soy, es un chiste", expresó e insistió: "Ni en joda. Yo soy radical".

Baby Etchecopar y la actualidad política

"Esto es una payasada. Los que vivimos la epopeya de los '80, esto es una fantochada. No peleamos para esta mierda", consideró Baby Etchecopar, quien opinó: "Se fue a la mierda la democracia. Por el lado de los K se transformó en un negocio para hacerse millonarios y por el lado de estos se convirtió en un videojuego".

Después, el periodista, visiblemente enojado, concluyó: "Se luchó mucho para conseguir esto que están haciendo mierda ustedes, payasos. Muchas vidas, mucha gente, mucho sacrificio, mucho hambre, mucho sudor y muchas lágrimas para que ustedes vengan a jugar a la Batichica, y el Gordo Dan, y esta caterva de forros que se han apropiado del destino de la Argentina".