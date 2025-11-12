Baby Etchecopar dejó en ridículo a Alfredo Olmedo: "Es..."

Baby Etchecopar dejó en ridículo a Alfredo Olmedo.

Tanto Baby Etchecopar como el resto de su equipo en Basta Baby criticaron de forma lapidaria a Alfredo Olmedo, exdiputado nacional por Salta en dos períodos diferentes, luego de una observación polémica al momento de opinar sobre la reforma laboral que se tratará próximamente en el Congreso.

"La reforma laboral va a ser debatida por gente que nunca trabajó en el sector privado, nunca fue empleado, nunca fue empleador, nunca estuvo en negro. Viven de la política y lo único que saben hacer es el día 5 cobrar un sueldo, entonces esa gente va a decidir una reforma laboral cuando en su puta vida trabajó en el sector privado y saben que lo que es laburar", estalló primeramente una de las panelistas del programa.

"Hoy están discutiendo 12 horas de laburo. Salió Olmedo, que la verdad es un payaso, a decir que los empleados de él terminan 8 horas y quieren hacer seis más. En democracia se habla de acomodarle el beneficio al ciudadano para que tenga momentos. Porque sino vengo y digo 'rajen a todos, hago 24 horas acá por día' y gano 40 palos, pero se queda todo el mundo sin laburo; el programa sale como el culo; no voy a poder hablar las 24 horas", añadió Baby Ecthecopar que, luego de que un compañero le diga que "Olmedo es disruptivo", lanzó: "No, Olmedo es boludo. Disruptivo es otra cosa".

¿Qué dijo Olmedo sobre la reforma laboral?

Seguido a esa observación, pasaron un compacto con los dichos de Olmedo: "Yo trabajo 14 horas por día y usted me ve impecable, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, si se las pagan? Le quiero aclarar algo, los derechos que tiene usted nadie se los va a quitar, una ley es después. Es para el nuevo empleo".

"Yo tengo un restaurante y un hotel. El mozo, si fuera por el mozo, quisiera trabajar 20 horas. Porque gracias a Dios factura bien el restaurante, no gana solamente un buen sueldo, sino también las horas extra y las propinas", esgrimió el hombre que actualmente funge como parlamentario del Mercosur por su provincia.

Alfredo Olmedo junto a Javier Milei.

Más críticas a Olmedo

"Nunca laburaste 14 horas", apuntó uno de los panelistas tras las imágenes, mientras otra disparó: "Muy flojito su discurso. Que vos trabajes 14 o 15 horas por elección es una cosa, lo que te corresponde son 8 horas. Que no sea burro, porque este señor fue diputado, que no diga pavadas. Esta gente va a debatir en el Congreso la reforma laboral".

Baby tomó la palabra y apuntó: "Lo que no cuenta Olmedo son los sembrados que tiene, el campo, la soja. Porque ahí no tiene ningún problema. (...) Yo no conozco ningún tipo que esté feliz porque le dan 20 horas de trabajo. ¿Por qué no dejan todo como está? Que la gente labure ocho horas y se le pague lo que corresponde".