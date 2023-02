Así no la vas a recuperar: los inesperados regalos de Thiago para reconquistar a Daniela

Thiago Medina está intentando recuperar a Daniela Celis y no duda en hacerle regalos, pero tendrá que seguirla remando.

Revelan que Thiago Medina busca recuperar a Daniela Celis ahora que ambos quedaron eliminados de Gran Hermano y le hizo varios regalos, según contaron en La noche de los ex. "Acá afuera es diferente que en la casa", intentó defenderse el joven oriundo de González Catán ante las incisivas preguntas que recibió por parte de Robertito Funes Ugarte.

La pareja de Thiago y Daniela en la actual edición de Gran Hermano fue sin dudas una de las más fogosas que se recuerden en el reality de Telefe. De todos modos, en su reingreso a la casa más famosa del país, la exparticipante volvió con la intención de vengarse de quien fuera su pareja y de Coti, con quien aún fuera del reality mantiene una picante rivalidad.

Pero tras eliminar a Thiago, la venganza quedó consumada, por lo que al salir de la casa Daniela no le cerró la puerta al fogoso romance, aunque su expareja deberá remarla bastante. Inclusive, durante el Debate con Santiago del Moro, los novios se dieron un impresionante beso que hizo ilusionar a los fanáticos de la pareja, que estuvo presente junto con Alfa en La noche de los ex. "¿Van a vivir juntos en algún momento o no?", apuró Robertito Funes Ugarte al joven de González Catán.

Sorprendido por la pregunta directa, pero sin titubear, Thiago respondió: "Eso lo estamos hablando. Nos estamos conociendo todavía, acá afuera es diferente que en la casa". El tema parecía terminar ahí, pero Ximena Capristo se sumó con una inesperada revelación sobre los intentos del joven de 19 años por recuperar a quien fuera su pareja en Gran Hermano. "Le regaló a Daniela bombones y osos de peluche, tengo toda la info", aseguró la participante de la segunda edición local del popular reality.

"La Tora" mandó al frente a su mamá con sus dichos sobre Marcos: "Qué pibe lindo"

Recientemente, Lucila expuso a su mamá mientras estaban todos cenando en la mesa y reveló las cosas que decía sobre el joven salteño cuando estaba afuera de la casa, viendo el reality desde su hogar. “Saltaba y decía: ‘No puede salir tan bien de la pileta’. Capaz estaba todo pintado y decía: ‘Hasta el maquillaje de mariposa le queda bien’. No sé, tenía un kimono… ‘Miró lo que le queda ese kimono’. Lo volvía loco", contó "La Tora".

‘Qué pibe lindo, qué rico olorcito’”, agregó Lucila. Gladys no se mostró avergonzada e incluso reconoció sus dichos. “No se habrá asustado porque está acostumbrado, ¿o no? No te pongas colorado”, le dijo la mujer. Sin embargo, Marcos se mostró tímido y se rió incómodamente.