Así fue el debut de Flor Peña en América TV: "Estoy muy contenta"

Este lunes nueve de mayo, Flor Peña estrenó su nuevo programa por la pantalla de América TV.

Flor Peña debutó en América TV con su nuevo programa La Puta Ama. Este lunes nueve de mayo, la conductora se estrenó en la conducción de un nuevo show de humor y actuación en donde "puede ser ella en la televisión". Con un equipo diverso, shows de música en vivo y entrevistas, Flor Peña brilló en el estreno.

“¡Mirá lo que es esto bebé, mirá lo que es este estudio! Haceme un paneo señor director. Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. Quiero decirles que esto es La Puta Ama”, dijo Flor Peña a penas ingresó al estudio. Vestida de gala y acompañada por la música en vivo de su propia banda, la conductora abrió el programa con un monólogo de humor.

"Esto es un late night pegado con skecth, con cinta scketch. Estoy muy bien, pasando un gran momento", comentó Flor Peña sobre el contenido que podría verse dentro de su nuevo programa. En este marco, Peña también habló sobre el nombre que eligieron para el show: "Siempre quieren ponerme algo con mi nombre, por eso tardamos tanto en ponerle nombre al programa".

La primera emisión del programa estuvo acompañada de un musical en vivo en donde actuaron todos los integrantes del programa bajo el lema de "me la banco igual". En este show, Florencia Peña y su equipo hicieron referencia a la cantidad de críticas que reciben y en lo poco que les importa la forma en que las personas los vean.

Por otro lado, la conductora también presentó a su equipo formado por Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Señorita Bimbo y Chino D'Angelo. En este programa también hicieron un repaso por los videos virales del día, leyeron tweets de la audiencia y realizaron sketchs de humor. Además, Peña recibió a su primer invitado, Roberto Moldavsky, quien se animó a una entrevista completamente diferente a las que suele hacer.

La emoción de Flor Peña por su debut

Antes de comenzar con la programación que tenían pautada para el programa, Flor Peña dejó de lado el humor por unos minutos y agradeció por la oportunidad que le brindó el canal.

“Quiero decir que estoy muy feliz de verdad. Desde que llegué a América no fue más que pasarla bien y juntarme con gente que tiene ganas de hacer cosas lindas", comenzó por reflexionar la conductora. "Cuando me preguntaron qué quería hacer yo les dije ‘yo quiero ser yo en la tele’, entonces me dijeron ‘vas a tener que ir después de las 10 de la noche’", bromeó al respecto.

En este marco, Peña hizo especial hincapié en el lugar que ocupa en la televisión hoy en día. "Yo agradezco la libertad que me está dando América. Y tener este lugar siendo mujer, que parece una locura decir esto pero no tenemos mucho lugar", contó y explicó el propósito del programa. "En una época en donde uno no se puede reír de nada, nos vamos a reír de todo. Seguro nos vamos a equivocar y cometer miles de errores", sentenció.