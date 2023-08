Aseguran que Silvina Luna está despierta y estable: "Habla bajito y se comunica"

Trascendieron alentadoras noticias sobre la salud de Silvina Luna, quien continúa internada en terapia intensiva.

Se dieron a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud de Silvina Luna, quien permanece internada en el Hospital Italiano desde el pasado 13 de junio de 2023. A tres meses de su ingreso y a pesar de sus leves mejorías, sus allegados informaron que la modelo había empeorado nuevamente. En este contexto de desesperanza, se supo que Luna se estabilizó un poco más y que el panorama no es tan desfavorable como trascendió.

Días atrás, el hermano de Silvina Luna había dicho en diálogo con LAM (América TV) que Silvina "no está reaccionando a los tratamientos", que su estado "es muy crítico" y que "está muy débil". Además, agregó que la están alimentando a través de una sonda, "porque su sistema digestivo ya no funciona". Sin embargo, ahora Estefi Berardi, panelista de Poco Correctos (El Trece), dio un dato alentador.

“Hoy hablé bastante con el entorno de Silvina. Ella está estable. Ayer, como lo conté, la pasaron a terapia intensiva por una infección en el catéter del brazo, lo que le provocó que le baje la presión y tenga temperatura”, comenzó Berardi. En este sentido, explicó que "la pasaron a terapia intensiva por control, para tenerla mucho más controlada por si se llegaba a complicar, pero la realidad es que ella está estable y está bien, dentro del cuadro que presenta”.

Además, señaló que Luna "está consciente, habla bajito y se comunica, pregunta". Con respecto a las versiones de que la habían entubado, señaló que hasta ahora "no está entubada ni están pensando en entubarla". "Algunas cosas, la familia me pedía que por favor lo aclare porque leyeron cosas en los portales que no quieren que Silvina lo lea porque se va a poner mal”, señaló.

En tanto, la panelista agregó que la complicación de Silvina es que "tiene los músculos un poco atrofiados de estar tanto tiempo acostada", pero que eso tiene solución. "Se trabaja con kinesiólogos y con paciencia, no es nada que no se pueda revertir. Me contaron que tiene unos pedales en los pies para que los mueva y no esté tan quieta”, sumó.

Con respecto a sus pulmones, sostuvo que si bien tienen agua, "es lógico que al no estar funcionando bien los riñones, retenga un poco de agua y tenga que estar haciéndose la diálisis". "Pero no es nada que sea súper grave, se puede tratar y resolver. No está bueno que esté en terapia, va a tener altos y bajos, pero se dijeron algunas cosas que no son tan así. Creo que rezando y mandando buenas energías va a salir delante de vuelta”, cerró.

El doloroso detalle sobre la salud de Silvina Luna: "Ella se venía preparando"

Recientemente, Paula Varela reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) un triste detalle sobre la salud de Silvina. "Ayer me dieron esta mala noticia. Pensábamos que todo estaba en positivo. Yo les decía 'pero si ella había salido de terapia y estaba mejor...'. Y me dicen 'no, en realidad la sacan de terapia por una cuestión anímica para ella, pero ella siempre estuvo en el quinto piso pero con los cuidados de terapia intensiva'", comenzó la panelista.

Además, agregó que su hermano la está acompañando todo el tiempo, pero que "ya no quiere hablar con nadie, no responde mensajes ni se está comunicando con nadie". En cuanto a Luna, agregó que "en algún punto, se venía preparando". "Sabía que era duro lo que le venía, y que por mucho tiempo se estuvo preparando con distintas terapias, fue a ver a mucha gente que le venía contando cómo iba a estar y lo que podía sentir. Y otras cosas muy íntimas que nos reservamos", concluyó.