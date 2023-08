Filtran un desgarrador detalle sobre la salud de Silvina Luna: "Ella se venía preparando"

El entorno de Silvina Luna aseguró que la modelo venía preparándose desde hace meses para enfrentar lo peor.

Se dio a conocer un alarmante dato sobre el estado de salud de Silvina Luna, quien volvió a ser entubada recientemente debido a una complicación en su cuadro. Después de meses en terapia intensiva, la modelo finalmente estaba presentando una leve mejoría. Sin embargo, ahora empeoró y los médicos volvieron a sedarla, ya que no puede respirar por sus propios medios. En este contexto, desde el entorno de la modelo revelaron detalles sobre el doloroso momento que está atravesando.

El hermano de Silvina Luna reveló, en diálogo con LAM (América TV), que Luna "no está reaccionando a los tratamientos", que su estado "es muy crítico" y que "está muy débil". Además, la están alimentando a través de una sonda "porque su sistema digestivo ya no funciona". Según la médica Mariana Lestelle, los problemas de la modelo "tienen que ver con la patología renal que tiene de base" y su falla renal sería "irreversible". Ante esto, Paula Varela reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) otro dato devastador.

"Ayer me dieron esta mala noticia. Pensábamos que todo estaba en positivo. Yo les decía 'pero si ella había salido de terapia y estaba mejor...'. Y me dicen 'no, en realidad la sacan de terapia por una cuestión anímica para ella, pero ella siempre estuvo en el quinto piso pero con los cuidados de terapia intensiva'", comenzó la panelista. Y agregó que Luna "está sedada, con mucha agua en los pulmones y con un catéter gástrico para alimentarse, porque no tenía hambre".

En tanto, señaló que como no se puede alimentar, es muy difícil mantener sus defensas altas; y que su hermano no se despega de su lado. "Es bastante triste. Me dicen que la está acompañando el hermano, que el hermano ya no quiere hablar con nadie, no responde mensajes ni se está comunicando con nadie", sumó.

Acto seguido, soltó un desgarrador detalle: "Me dicen que ella, en algún punto, se venía preparando. Sabía que era duro lo que le venía, y que por mucho tiempo se estuvo preparando con distintas terapias, fue a ver a mucha gente que le venía contando cómo iba a estar y lo que podía sentir. Y otras cosas muy íntimas que nos reservamos".

La angustia de Marixa Balli por la salud de Silvina Luna

Marixa Balli se quebró al aire en LAM (América TV) al escuchar las malas noticias sobre la salud de Silvina. Cuando su compañera Yanina Latorre lo notó, le preguntó: “¿Qué te pasa que te veo emocionada, triste y llorando?”. "No puedo hablar", respondió Balli, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. "Me da mucha pena que por una cirugía, por un conchudo, una chica tan joven esté transitando esta situación”, agregó.

“Sí, es terrible”, se lamentó la esposa de Diego Latorre. “Un hermano no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor. No entiendo, ¿cómo un cirujano puede hacer esto? Alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor... No entiendo a la Justicia”, se quejó Balli, sumamente angustiada.