Asado y fernet: J Balvin y Valentina Ferrer festejaron el cumpleaños de su hijo en Córdoba

J Balvin y Valentina Ferrer celebraron el primer año de su hijo Río en Córdoba: los detalles de su festejo.

J Balvin y su esposa, la modelo Valentina Ferrer, festejaron el primer año de su hijo Río el pasado 27 de junio de 2022. Aunque la pareja vive en Medellín, Colombia, la ciudad natal de Balvin, decidieron celebrar el cumpleaños de su bebé en Córdoba con la familia de Valentina. En el festejo hubo de todo: música, un castillo inflable y el infaltable asado con fernet.

El cantante de reggaetón compartió varios videos de la celebración en su cuenta de Instagram tomando fernet y jugando en el inflable con varios niños de la familia de Valentina. “En mi familia somos como seis. Y aquí son como cien... no, pues hay doscientos”, contó en una de sus historias de Instagram.

La modelo también compartió algunas fotos y videos y le deseó un feliz cumpleaños a su babé. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Lo mejor que me pasó", publicó. De igual manera, Balvin le dedicó unas palabras al pequeño: “Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por elegirme, feliz primer año de vida Río”

Cómo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin conoció a Valentina en el rodaje de su videoclip Sigo Extrañándote, en el que la modelo actuó como protagonista. A principios de 2018 comenzaron una relación y recién en 2019 lo confirmaron públicamente después de mostrarse juntos en la ceremonia de los Premios Grammy.

En 2021, la modelo confirmó que estaba embarazada de su primer hijo en diálogo con Vogue México. "Me hice la prueba en el baño con mi perro por no estar sola. La repetí hasta tres tres veces más porque estaba que no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", relató Valentina.

Quién es Valentina Ferrer, la modelo y esposa de J Balvin

Valentina tiene 29 años, nació en Villa Carlos Paz y comenzó su carrera en el modelaje tras inscribirse en una agencia de modelos de Buenos Aires. Desde entonces, su carrera fue cada vez en mayor ascenso: fue Miss Argentina en 2014 y desfiló en varios países, como Brasil, Estados Unidos y México, y en muchos eventos de la Fashion Week.

Finalmente consiguió un contrato con la agencia estadounidense Wilhelmina Models y en 2019 se convirtió en la propietaria de la firma Kapowder, que vende productos para el cuidado de la piel y de la salud intestinal. Hoy en día cuenta con más de 980 mil seguidores en Instagram, herramienta de trabajo de millones de modelos e influencers.