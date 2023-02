Ariel reveló su estrategia secreta para destrozar a Alfa en Gran Hermano

Ariel Ansaldo confesó cuál era su plan para terminar con Walter "Alfa", su enemigo en Gran Hermano.

Ariel Ansaldo salió de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y reveló lo que todos querían saber: cuál era la estrategia secreta que tenía para derribar a sus compañeros.

Si bien Ariel no logró su mayor objetivo, llegar a la final y ganar, el plan que tenía salió a la perfección. El hombre contó todo esto en el debate con Santiago del Moro y el resto de los panelistas y los sorprendió al explicar de qué se trataba.

Al entrar al estudio, Ariel saludó efusivamente al público, a Santiago del Moro y a los panelistas al grito de: "¡Buenas noches, amigos! ¿Cómo están todos? Bueno, estamos a punto de arrancar el programa. ¿Están preparados para esto? ¿Qué me preguntarán? ¿Estarán a favor mío o en contra? Lo sabremos en un rato".

Cuando Del Moro le preguntó si las peleas con Walter "Alfa" Santiago eran reales, Ariel confirmó que sí. “Fuiste una cámara y tuviste como un brote”, le señaló el conductor, y le preguntó por qué creía que el público lo había sacado. “Evidentemente algo mal. Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente, pero llega un punto en que tenía que afrontar esto", respondió.

En este sentido, Ariel destacó que esta placa "era muy difícil" y que la última semana "se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era que se desgaste 'Alfa'". “Mi idea era que pase lo que ocurrió, que de a poco se vaya desgastando. Si se iba Alfa, la casa hubiera estado en otra sintonía que a mí me hubiera gustado más, donde todo el mundo podía ser más ellos mismos. No te dejaba hablar”, explicó.

Marisa Brel, panelista del debate, le preguntó por qué no le había hecho la fulminante a "Alfa" si tanto quería sacarlo, a lo que Ariel respondió: “¡Porque soy un pelotudo! Esa es una de mis debilidades, entre otras. No le agarré la mano a las nominaciones”.

Acto seguido, Del Moro le preguntó por qué se mostraba siempre tan alegre y atento y si era genuino o parte de una estrategia. "Soy así, Santiago. Era yo haciendo de mí mismo, cuando estaba frente a las cámaras lo hacía para divertir”, aseguró Ariel. Sobre aquellas fuertes peleas con "Alfa", destacó que no se le plantó porque "trataba de dar el ejemplo" y evitar los confrontamientos. "Las plantadas eran porque ya tenía los huevos al plato. No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. Y también empecé a tomar distancia porque si no, no se puede”, concluyó.

Walter "Alfa" desenmascaró a Ariel en Gran Hermano

La última pelea entre "Alfa" y Ariel revolucionó la casa de Gran Hermano. Tras la salida de Ariel, el hombre de 61 años habló con Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis y les dijo que le había sacado la ficha a su contrincante. "Desde que entró está mintiendo. Y te convenció a vos, 'Tora', a Romina, a Daniela. Al único que no convenció es a mí. Desde que entró está jugando con todos. Miente permanentemente", señaló "Alfa". Sin embargo, Ariel le aseguró a Santiago del Moro que nunca quiso vender una imagen de buena persona, sino que simplemente es su personalidad real.