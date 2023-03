Ariel Ansaldo reveló quién será el ganador de Gran Hermano

Ariel Ansaldo habló en exclusiva con El Destape Sin Fin y dijo quién será el ganador de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), conversó en el ciclo radial Quimika (El Destape Sin Fin) sobre su paso por la casa más famosa del país, su presente profesional y lo que todos los fanáticos del reality quieren saber: quién será el ganador de la competencia.

Los cuatro finalistas al día de hoy son Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. "Big Ari" predijo el nombre del ganador, aunque aseguró que le gustaría que ganara otra persona por la que siente más aprecio y afinidad.

Ansaldo negó los rumores de acomodo dentro del reality y aseguró que es una experiencia "hermosa" que todo el mundo debería vivir. "Si yo pude, de Berazategui, 45 años... ¿Viste cuando dicen 'está arreglado'? No está arreglado, pueden todos, de 18 a 65 o 70 años, tienen que ir. No sé si te cambia la vida, pero te hace bien. Conocer a los productores, a los de Telefe... es todo hermoso, toda gente muy amorosa", comenzó el ex "hermanito".

Al ser interrogado sobre su jugador favorito y quién cree que va a ganar, "Big Ari" dijo que desde que salió de la casa piensa lo mismo: "Yo quisiera que gane Nachito, pero siento que va a ganar Marquitos. A mí me gusta más Nacho porque siento que era más divertido y tiene una vuelta más parecida a mí, con la familia, todo... Me siento más identificado", explicó.

Sin embargo, señaló que "son dos pibes geniales", al igual que Romina y Julieta, pero que su intuición le dice que "El Primo" será el ganador de esta edición. Por último, habló sobre su conflictuado vínculo con Walter "Alfa" Santiago y, si bien destacó que sus peleas no pasaron a mayores, "no hay caso" y no se llevan bien porque son muy diferentes. "Somos antagónicos al mango, creo que no va a haber vuelta atrás de eso", concluyó.

Ariel Ansaldo reveló que tuvo un romane con una vedette argentina antes de entrar a la casa

"Big Ari" también contó en diálogo con El Destape que tuvo un romance oculto con una reconocida vedette argentina, mucho antes de entrar a la casa. "Fui a un teatro Mar del Plata, pero queda en mí, no lo puedo decir ni loco porque sería al pedo. Sólo puedo decir que fuimos a ver una obra de teatro y salió la vedette afuera a buscarme", comenzó.

"Me dijo: 'Sos hermoso, te vi por los agujeritos de la cortina'. Hablamos, que esto, que lo otro, y pasamos un romance de unos días. Pero no voy a decir el nombre, no puedo. Sí te digo que me fui todo de purpurina, porque no se usaba glitter como ahora. Yo salía y al otro día me iba a laburar todo lleno de purpurina, así era un cago de risa", cerró el e participante.