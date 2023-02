Ariel fue a natación y su video se hizo viral: "Miren lo que es"

El exparticipante compartió un particular video en sus redes sociales que generó sensación entre los presentes.

Luego de su salida de la casa de Gran Hermano, Ariel Ansaldo aprovechó la exposición que le brindó el programa para empezar a trabajar mucho más con sus redes sociales y mantener un contacto directo con sus fanáticos. Recientemente, el actor compartió un video en su clase de natación y generó sensación.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante del reality show de Telefe mostró que había llegado a la pileta en donde hace clases de natación por la mañana, pero como llegó antes se encontró con un grupo de señoras que estaban en una clase de aquagym. Y cuando las saludó, generó mucha euforia entre las mujeres.

"Ahí están las chicas de aquagym, ¡vamos chicas!. Miren lo que es este lugar hermoso, después les muestro la parte de afuera", explicó Ansaldo mientras las mujeres saludaban a la cámara. Además, aprovechó para motivar al resto a hacer actividad física.

Por último, Ariel finalizó su video con un especial mensaje para sus seguidores y pedirles que aprovechen la energía de la mañana para hacer actividad física. "Vengo en un ratito, hagan lo mismo y después arrancar a laburar", concluyó.

Ariel incomodó a Santiago del Moro en Gran Hermano con una grave acusación: "Se nota"

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue acusado por Ariel Ansaldo de haber manipulado el curso del reality junto con la producción del canal.

En reiteradas ocasiones, se rumoreó que la producción de Gran Hermano comete fraude en sus votaciones, decidiendo quiénes siguen y quiénes se van. En este contexto, los televidentes señalaron que Del Moro tiene un claro favoritismo con Romina Uhrig.

Todo comenzó cuando Ariel Ansaldo, el reciente eliminado, opinó en medio del debate que la exdiputada no es lo que parece. "Es muy jugadora y todo, pero no es tan transparente como yo pensaba", opinó el parrillero, ahora que puede ver la casa desde afuera, con una mirada mucho más objetiva.

"No entiendo a dónde vas, Ari", le contesta Del Moro. "Que también se puede ir...", intervino Gastón Trezeguet, uno de los panelistas del debate. "Sí, eso. Que también se puede ir", le respondió Ariel. Fue entonces cuando al conductor le pareció escuchar que alguien había mencionado la política por Romina y le preguntó a Ariel: "¿Política? ¿Vos dijiste política?". "No, yo no dije política", contestó el exjugador.

Rápidamente, los usuarios de las redes concluyeron en que Romina es la favorita de la producción "La CARA del ridículo de Santiago del Moro porque dos ex participantes exponen en vivo cómo es realmente su protegida Romina. NO PUEDE SER TAN OBVIO", se quejó una usuaria de Twitter. "Totalmente, yo también me di cuenta. Fue muy obvio. Santiago del Moro, se te vieron los hilos cuando dijeron que Romina no es tan transparente como Gran Hermano quiere mostrar", coincidió otra persona. "Se nota mucho lo que hace Del Moro, qué vergüenza", agregó otro usuario.