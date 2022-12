Furiosa pelea entre Alfa y Ariel en Gran Hermano: "Clarito te lo digo"

Walter "Alfa" y Ariel, nuevo participante de Gran Hermano, ya tuvieron un primer cruce. El tenso video.

Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo, los participantes de Gran Hermano, protagonizaron un tenso cruce en la pantalla de Telefe. El hombre de 60 años le recriminó que no se meta cuando está jugando, pero el recién ingresado al reality show repudió una actitud suya con Camila Lattanzio, la otra que entró junto a él.

"Ariel, cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito te lo digo, así directamente, estaba jugando con Camila", lanzó "Alfa" enojado. Ambos se encontraban solos en la misma habitación, y agregó: "Vos no podes ponerte en abogado y decir 'che pará 'Alfa' eso no se hace'".

Lejos de abandonar la discusión, Ariel no se quedó callado y reveló una situación polémica. "¡Estaba durmiendo y le metiste los dedos en la boca!", contestó eufórico el participante que ingresó hace pocos días sobre lo que hizo "Alfa", algo que no cayó nada bien en los televidentes.

"No es por ahí"; "A cualquier participante lo sacamos por mucho menos"; "'Alfa' cada vez peor", fueron algunos de los comentarios de la gente. Por el momento, no se filtró el momento exacto en el que, según lo relatado por Ariel, le metió los dedos en la boca mientras dormía a Camila.

El plan de Walter Alfa para eliminar a Thiago a Gran Hermano

Tras la salida de Agustín Guardis de Gran Hermano, los participantes del reality tuvieron que idear nuevas estrategias para eliminar a los demás competidores que, a rasgos generales, son los que mejor se llevan entre sí. Entre ellos, Walter "Alfa", uno de los concursantes menos estratégicos, reveló cómo hará para eliminar a Thiago de la casa.

El vínculo entre ambos concursantes empezó a desgastarse semanas después de que entraran en la casa y luego de que Thiago tuviera ciertas actitudes que no le gustaron a "Alfa". Fue en este marco que el concursante de 60 años anunció que, a penas pueda, enviaría a su compañero a placa y haría todo lo posible para que se vaya.

Durante una charla con Romina, "Alfa" reveló que no le gustaban los modos de Thiago y que estaba seguro que se había dejado influenciar por alguien más para tratarlo mal. "Ahora que se fue Agustín me me queda el otro frente", empezó por decir Walter, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado en la última semana, ya que el participante de 19 años volvió a ganar la inmunidad.

"Conmigo se transformó así, porque el otro (Agustín) le llenó la cabeza. Estoy convencido”, continuó Walter "Alfa" indignado. A lo que Romina replicó: “El otro día le dije que me hable bien, porque tiene esas formas. Él se da cuenta". La situación se puso mucho más tensa cuando "Alfa" aplaudió la salida de Agustín. En ese momento, Thiago lo atacó por "celebrar lo que a otros les duele" y Walter lo tildó de "irrepetuoso".