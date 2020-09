Las internas en Canal 26 están al rojo vivo. Una de sus conductoras estrella decidió renunciar tras no sentirse cómoda en la emisora: ella es Celeste Muriega. La ex integrante de esta señal reconoció la noticia al aire de Confrontados. Si bien aseguró llevarse bien con Romina Malaspina, la protagonista enfatizó en las contradicciones de las autoridades al otorgarle un rol central a la ex Gran Hermano y quitarle protagonismo a quien decidió dar un paso al costado.

"Es verdad que me fui de Canal 26. Cuando cerrás un contacto y no se cumple, no quedás bien. No le echo la culpa a Romina porque no tengo nada contra de ella y si le ofrecen un lugar como conductora es obvio que lo va a agarrar. Di un paso al costado y sé que todos los cambios significan crecimiento", aseguró Celeste Muriega. En tanto, se refirió a Romina Malaspina de buena forma y evitó entrar en conflictos y darle entidad a los rumores que hablaban de una mala relación entre ambas.

Cómo era la relación entre Celeste Muriega y Romina Malaspina

"Me llevaba bien con Romina y soy sincera en eso. No soy una persona conflictiva. Tampoco tuve relación con ella más allá de lo que se vio al aire. Pero sí tuve un cruce con la producción porque no se cumplió lo que habíamos pactado en el contrato. Entiendo que es la chica del momento y cada uno elige lo que le sirve. Quizá les sirve más ella que yo. No me interesó seguir en un lugar en el que no estaba cómoda", manifestó Celeste Muriega, y de esta forma dejó claro que su descontento no fue generado por Romina Malaspina.

Por otra parte, la conductora aseguró que comenzará a trabajar en Crónica TV. Allí arrancará a formar parte de la grilla a comienzos de octubre. Este proyecto la tiene muy emocionada y centrada en dejar atrás las malas vibras que le generó Canal 26. "Estoy viviendo un momento hermoso, porque además acabo de volver de Miami, adonde viajé por trabajo", concluyó Celeste Muriega.

Romina Malaspina chocó contra un colectivo en Palermo

Romina Malaspina sufrió un accidente a primera hora de este viernes. La conductora de Canal 26 iba conduciendo su camioneta y chocó contra un colectivo de la línea 166 en Avenida del Libertador y Dorrego, Palermo.

Hasta el momento no hubo precisiones sobre el motivo por el cual perdió el control del auto. Varios testigos presenciaron el momento del impacto e hicieron públicas las imágenes. En una de ellas, se la ve a Malaspina en el asiento delantero de la camioneta, con barbijo y utilizando su teléfono celular.