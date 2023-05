Apareció un video comprometedor de Wanda Nara con Marcos Ginocchio de GH

La celebridad de televisión se mostró muy cerca del ganador de GH 2022. Wanda Nara y Marcos Ginocchio fueron tendencia en las redes por su insinuante video.

Wanda Nara dejó mudos a todos sus seguidores de Instagram al compartir un inesperado video junto con Marcos Ginocchio. La conductora de la actual temporada de Masterchef Argentina y el ganador de Gran Hermano 2023 se mostraron muy acaramelados en el clip.

La madre de los hijos de Maxi López y Mauro Icardi sacó su celular en medio de un evento para grabarse mientras bailaba muy de cerca con Ginocchio. Ambos se movían al son de Bar, la exitosa colaboración musical de Tini y L-Gante, y "bebotearon" durante toda la duración del breve metraje que Nara compartió en su perfil.

"¿Wanda va por el primo?", plantearon desde la cuenta oficial de Twitter de LAM, donde también compartieron el video que la celebridad de Telefe subió a sus redes sociales.

"Cuando nadie imaginaba. No confiaba en mí. Me dijiste 'nos vemos en la final. No me falles'", reza el texto que escribió Nara en su posteo.

Este acontecimiento se da en medio de rumores de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que la exparticipante de Bailando por un sueño dejó de seguir en Instagram al padre de sus hijas Francesca e Isabella después del fuerte conflicto con Moria Casán.

Qué originó la pelea entre Moria Casán y Mauro Icardi

La diva que recientemente acusó de mentirosa a Mirtha Legrand opinó sobre el rol de Wanda Nara en televisión y su relación con Mauro Icardi en LAM y eso provocó una fuerte reacción por parte del futbolista en sus redes sociales. "Icardi me parece una bomba. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias", soltó Moria en un principio.

"Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida", respondió por su parte el deportista que fue involucrado sentimentalmente con "La China" Suárez en 2021. Y cerró: "Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias".

Los lapidarios tweets de Icardi y Moria tras su enemistad

Moria no se quedó callada ante la respuesta del esposo de Wanda Nara y acudió a su cuenta de Twitter para responderle. "Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca nunca se equivoca. Baby, botinero, ¿qué pasó con el hole asiático?", soltó Casán. Y arremetió: "El China gate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio? Por otra parte, ¿no me arrobaste y mandás tweet para lo que considerás una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo. Y esto me prueba que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over. Y el agujero asiático con cannabis lo mareó. El decorado botinero se calla".

Ese descargo generó una nueva respuesta de Icardi, quien aludió a los nueve días en que Moria Casán estuvo presa en 2012 en una de sus historias de Instagram. A esa chicana, Moria respondió: "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor".