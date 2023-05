Grave acusación de Moria Casán a Mirtha Legrand tras su operación: "Trucada"

La diva habló sobre la viralización de una foto de Mirtha Legrand y cuestionó su veracidad. Moria Casán descreyó de Teté Coustarot y twitteó al respecto.

Moria Casán opinó sobre la recuperación de Mirtha Legrand tras su intervención quirúrgica y fue letal con la diva de los almuerzos. La "One" reaccionó ante una foto que publicó Teté Coustarot de "la Chiqui", donde se la ve reluciente a días de la instalación de un marcapasos en su corazón.

"Me da foto trucada, la señora no usa pantalones, y no creo que ese tobillo y ese pie sean de ella", señaló Moria en uno de sus tweets y así encendió un nuevo escándalo mediático, después de su pelea con Mauro Icardi y Wanda Nara. El comentario de la madre de Sofía Gala Castiglione se refirió a un posteo de Coustarot en su cuenta de Instagram.

"Estamos festejando con Chiquita su presente fantástico y su recuperación al 5° día de la colocación del marcapasos!", escribió Teté en el pie de foto de su posteo, en el que se va Legrand con una sonrisa sentada en el living de lo que parecería ser su casa.

La publicación de Teté Coustarot recibió el amor de parte de muchas figuras de la televisión, a pesar del descreimiento de Moria: "Es genial la recuperacion de la Chiqui es wonder woman la amo", Susana Giménez; "Se la ve genial! Esta divina", Marley; "Mándale un beso enorme. Mirtha, te adoro", Georgina Barbarossa; "La amamos", Guido Zaffora; "Espléndida", Karina Iavícoli.

El escándalo de Moria Casán y Mauro Icardi

Moria se pronunció sobre el presente de Wanda Nara y Mauro Icardi en diálogo con LAM y soltó: "Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que tuitea y lo poco que he visto, es picante. Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias".

Como consecuencia, Icardi se molestó y le respondió en un tweet: "Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empachándome durante muchos años de mi vida".

"Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor", arremetió Casán el tweet del futbolista.