Zamora respaldó a la fórmula del Frente Cívico por Santiago del Estero para la gobernación

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció que impulsará la candidatura de su jefe de Gabinete, Elías Suárez, para sucederlo en el cargo, acompañado por el actual vice Carlos Silva Neder. La fórmula representará al Frente Cívico por Santiago en las elecciones provinciales ejecutivas del 26 de octubre.

"Mañana sábado estaré acompañando a nuestra fórmula para gobernador y vice Elías Suárez y Carlos Silva Neder, para continuar trabajando desde este proyecto político de unidad de todos los santiagueños que es el Frente Cívico por Santiago", publicó vía X (ex Twitter) el mandatario, en el marco del anuncio de un encuentro del lanzamiento de los candidatos del oficialismo provincial.

El anuncio del Frente Cívico por Santiago señaló que la postulación de la fórmula es producto de "una serie de consultas en la búsqueda de consensos entre todas las expresiones que lo componen", en aras de "continuar con este proyecto político de unidad de los santiagueños".

Elías Suárez

La fórmula, continuó el texto, competirá en representación del espacio "convencidos de que son las personas que, por su trayectoria, compromiso y capacidad, garantizan la continuidad de una gestión de gobierno responsable y equilibrada, que siga sentando las bases del progreso y desarrollo de Santiago del Estero, con oportunidades para todos".

A su vez, hay versiones que indican que Zamora será candidato a senador nacional por Santiago del Estero. La provincia renueva sus tres bancas y todas están en manos del oficialismo provincial. El actual mandatario gobernó la provincia por cuatro períodos.

García Cuerva liquidó a Milei por los vetos: "Los ancianos siguen esperando"

Mientras el presidente Javier Milei insiste en negar aumentos a jubilados y más beneficios a personas con discapacidad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, exigió una "jubilación digna" para los adultos mayores y pidió no "desentenderse" de las "personas que sufren" como "los discapacitados y los enfermos". También expresó que quienes "revuelven los tachos e basura buscando algo para comer" lo hacen "por necesidad" y no por placer.

"Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, somos custodios de los discapacitados y todos los enfermos", dijo el arzobispo durante el acto central de la Marcha de San Cayetano, en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

Las críticas del líder de la Iglesia de Buenos Aires se dan cuatro días después de que Milei firme los vetos que e establecían aumentos en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Estos cuestionamientos también llegan luego de que las fuerzas federales vuelvan a reprimir manifestaciones a favor de estos reclamos frente al Congreso. "No podemos desentendernos de los que sufren", lanzó García Cuerva.

Pero además, el cura pidió "salir del chiquero de la descalificación" e hizo referencia al "modo de comunicarse" de las personas al resaltar la importancia de "escuchar a los demás" y "hablar de los demás". "El modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes", remarcó. Hace pocos días, Milei se quejó de que que cuestionan "sus formas" porque la oposición "carece de nivel intelectual para discutir ideas".