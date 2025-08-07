Precio de Netflix en agosto de 2025: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Netflix en agosto.

Netflix aplicará un nuevo aumento a partir de agosto de 2025 que llevará el valor de sus planes a cifras récord, con incrementos de alrededor del 20% sobre el valor base. Con impuestos incluidos, el plan Premium superará los $25.800 mensuales, consolidando a la plataforma como el servicio de streaming más caro del país.

Los nuevos valores ya fueron comunicados a todos los suscriptores, y quienes sumen miembros extras deberán pagar $8.048 adicionales por cada uno.

Planes y precios de Netflix en agosto 2025

Plan Básico – $11.590

Resolución estándar (720p), ideal para dispositivos móviles o pantallas pequeñas.

Permite ver en un dispositivo a la vez .

No incluye descargas para ver contenido sin conexión.

Plan Estándar – $19.318

Resolución Full HD (1080p).

Permite reproducir en dos dispositivos simultáneamente .

Descargas disponibles en dos dispositivos.

Plan Premium – $25.758

Resolución Ultra HD (4K) y HDR para colores y contrastes más realistas.

Hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo .

Descargas en cuatro dispositivos.

Con más de una década de presencia en el país, Netflix continúa siendo la plataforma de streaming con mayor cantidad de suscriptores en Argentina, pese al avance de competidores como Prime Video, Disney+, HBO Max y Star+.

Spotify aumenta sus precios desde septiembre: así quedarán los planes en Argentina

Spotify, la plataforma líder de música y pódcast, anunció un incremento global en el valor de sus suscripciones que comenzará a aplicarse en septiembre de 2025. El ajuste abarcará múltiples regiones —América Latina, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África— y busca sostener el crecimiento de la compañía, mejorar sus servicios y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

Los usuarios recibirán un correo electrónico en las próximas semanas con el detalle de los nuevos precios y la fecha exacta en que se aplicará el aumento en cada país.

Los nuevos precios de Spotify en Argentina

A partir de septiembre, las tarifas mensuales quedarán así:

Plan Individual : $3.299.

Plan para Estudiantes : $1.799.

Plan Duo : $4.399.

Plan Familiar: $5.499.

Valor de las plataformas de streaming.

Desde la empresa explicaron que el ajuste responde a la necesidad de invertir en innovación y mejorar la experiencia del usuario. Entre los planes a futuro, Spotify anticipó el desarrollo de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, mejoras en las recomendaciones personalizadas y la ampliación de su catálogo de audiolibros, con especial foco en España y América Latina.

A diferencia de competidores como Apple Music y Amazon Music, que ya ofrecen sonido en alta resolución sin costo adicional, Spotify aún no integró esta función, aunque se espera que lo haga próximamente con un plan de suscripción de mayor precio.