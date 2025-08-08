Paula Badosa se retira del Abierto de EEUU por lesión

Foto de archivo de la tenista española Paula Badosa tras retirarse de su partido de cuartos de final del Abierto de Berlin

La española Paula Badosa se retiró del Abierto de Estados Unidos mientras se recupera de una lesión de espalda, anunció el viernes la organización del torneo.

Badosa, número 12 del mundo, ha sufrido una serie de lesiones, incluida una lumbalgia crónica que incluso le hizo plantearse la retirada.

El mes pasado, la ex número dos del mundo anunció que estaría de baja unas semanas debido a una nueva lesión de espalda.

Badosa jugó por última vez en Wimbledon, donde cayó en primera ronda. Entonces reveló que había sufrido un desgarro en el psoas, el músculo que conecta la parte baja de la espalda con la parte superior de la pierna.

Con la retirada de Badosa, la suiza Jil Teichmann pasará al cuadro principal en Flushing Meadows, donde la acción del evento individual comienza el 24 de agosto.

Badosa también ha tenido que retirarse del nuevo evento de dobles mixtos del torneo, en la que se esperaba que formara pareja con el británico Jack Draper.

Con información de Reuters