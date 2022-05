La furia del entorno de Tini Stoessel con L-Gante: "Se le subió la fama a la cabeza"

Los allegados a Tini Stoessel no perdonarían a L-Gante por su actitud en su show juntos en el Hipódromo de Palermo: qué pasó.

El entorno de Tini Stoessel parecería estar muy indignado con L-Gante por su actitud en su show en el Hipódromo de Palermo, al que había ido como invitado para cantar su dúo juntos, Bar. Sorpresivamente, el cantante de cumbia se bajó del escenario antes de que terminara la canción generando muchas preguntas entre todos los presentes, especialmente entre los allegados a Tini.

No se sabe por qué L-Gante se bajó antes de terminar de cantar, pero surgieron muchas versiones al respecto. Las más fuertes dicen que el artista no estuvo conforme con la producción, ya que no le habrían cumplido muchas de sus exigencias. Aunque el músico más tarde lo desmintió, las personas cercanas a Tini se mostraron muy enojadas y le dijeron que no lo invite más a ningún show.

“Tengo información muy sensible que me pude enterar en las últimas horas. (…) Muchos decían que L-Gante podría estar enojado por las cosas que pidió y no se lo otorgaron. Esto fue desmentido por L-Gante en un vivo de Instagram”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Me cuentan que el entorno de Tini estaría enojado con L-Gante y que, después de que se fue del Hipódromo, empezaron a escucharse diferentes frases como ‘se le subió la fama a la cabeza’, ‘no es profesional lo que hizo’, ‘nunca lo vi así, tan mal’, y ‘no lo inviten más’”, enfatizó.

A pesar de estas “tremendas frases”, el periodista destacó que nadie le quiso decir quién había dicho estas frases, aunque se sospecha que fue alguien de su familia. “¿Habrá sido Alejandro, papá de Tini, u otra persona cercana al cantante?”, se preguntó el periodista de Mitre. Hasta ahora no se sabe, pero L-Gante desmintió todas estas acusaciones.

Más tarde, la panelista Yanina Latorre contó en LAM que hubo un malentendido entre L-Gante y los organizadores del show. "Tini no sabía por qué se iba L-Gante del escenario. En ese momento, alguien le hizo una seña y él creyó que le decían que había terminado. Él se fue al costado, saludó y se fue. Hoy la llamó a Tini y le pidió disculpas. Le dijo que él no se dio cuenta de nada, que él entendió mal la seña", aclaró.

La palabra de L-Gante sobre la polémica con Tini Stoessel

Después de todos estos rumores, L-Gante hizo un vivo en Instagram para aclarar la situación y expresó: “Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini Stoessel seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro, ¿no?”.

Y destacó que las cámaras justo enfocaron para otro lado cuando se bajó del escenario, pero al contrario de lo que se rumoreaba, sí saludó antes de irse. “Las cámaras que estaban enfocando ahí no enfocaron cuando yo me baje del lugar ese elevado para despedirme y saludar: 'Gracias a Tini por la invitación', bla bla bla’. Dije un par de cosas ahí en el escenario un poco más a la orilla. No fue nada raro”, cerró.