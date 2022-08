Apareció el doble de ET en Bienvenidos a Bordo y dejó a todos atónitos

Un hombre se presentó en la puerta de los parecidos y aseguró que era "el doble" de ET, el famoso alienígena de la película de los 80'.

En la tradicional sección de "la puerta de los parecidos" del programa que conduce Fernández en El Trece, un hombre se presentó como el doble de ET. Sin utilizar ningún tipo de maquillaje o traje específico, el hombre aseguró que "muchas personas le dicen que tiene un gran parecido con el personaje".

Aunque si bien el hombre se presentó en mayo de este año a la puerta de parecidos, su originalidad lo hizo avanzar en el programa y convertirse en uno de los finalistas. Precisamente, en una de las más recientes emisiones del programa, el doble de ET se consolidó como ganador y se ganó un viaje a Europa.

Laurita Fernández explotó contra un participante de El Trece: "Me hace mal"

Laurita Fernández protagonizó un fuerte momento en plena transmisión de El Trece. En la edición del pasado martes 31 de mayo, la conductora explotó de furia conta un participante de Bienvenidos a Bordo, programa en el que se vivió una tensa situación.

En el marco de la tradicional sección de "Parecidos", un hombre arribó al ciclo televisivo para tratar de ganarse el premio económico. Vestido con un conjunto deportivo de River, intentó convencer a Laurita y a los panelistas de sus similitudes con Javier Pinola, experimentado defensor del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, al verlo ingresar al estudio de TV, la presentadora reaccionó rápidamente: "No, no, no...". "¿Cómo que no?", le preguntó el participante. Y Fernández se mostró muy molesta, teniendo en cuenta que es hincha de Boca, eterno rival de "El Millonario". "¿Era necesario? ¿Tenés una tarjeta a mano?", le consultó a una integrante de la producción para tapar el escudo. Y sostuvo: "Me hace mal...".

Luego de conseguir taparle el escudo de River al participante de Bienvenidos a Bordo, Laurita Fernández se mostró satisfecha. "¿Vos sos hincha de ese cuadro? Pero porque te parecés a una persona que evidentemente juega en ese equipo...". "Exactamente", le contestó el hombre, de gran parecido a Pinola. "Te voy a hacer una pregunta que nada que ver, por más que este escudo no me caiga bien, ¿pero sos perro jugando o sos bueno?", indagó la conductora, en referencia al "parecido" del hombre con el futbolista. "Soy crack", cerró el concursante.