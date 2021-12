Antonio Laje lloró en vivo tras las denuncias en América TV: "Yo no me escondo"

¡Fuerte testimonio! Luego de que recibiera denuncias por parte de algunas periodistas que trabajaron en América TV, Antonio Laje hizo un fuerte descargo en el que rompió en llanto. El dramático testimonio del conductor de Buenos Días América.

Antonio Laje se encuentra en el foco de la polémica. Desde hace una semana, el conductor de Buenos Días América fue acusado de haber maltratado a periodistas en América TV. Como consecuencia, y a raíz de las denuncias, el periodista decidió realizar su descargo durante la mañana de este lunes 6 de diciembre. Tras varios minutos de manifestarse, se quebró en vivo y rompió en llanto.

Cuando promediaban las 8.30 horas de la mañana, Laje rompió el silencio y se refirió al tema que sin dudas movilizó a la TV argentina: "No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y después los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las 4 horas ni por qué soportarla".

En tanto, el conductor de BDA admitió que suele tener algunas actitudes que pueden molestarle a otras personas, aunque aseguró que en ningún momento maltrató a periodistas: "Nosotros probamos formatos, temas de espectáculos, pero no nos funciona a nosotros y eso no quiere decir que sean malos profesionales. Este es el trabajo, esta es la televisión, es exigencia, sí soy exigente. ¿Tengo mal humor? Sí, a veces tengo mal humor, pero de ninguna manera es maltratar".

Antonio Laje rompió en llanto en Buenos Días América, por América TV.

En referencia a Fiorella Vitelli y Maite Pistiner, quienes señalaron que fueron maltratadas por él, Laje indicó: "Hay dos personas que hablaron de maltrato. Yo termino el programa y todo está bien, pero quizás para alguna persona no está bien. No pasa por lo que yo creo que es maltrato, pasa por lo que la otra persona siente". Y sostuvo: "Si la otra persona siente que fue maltrato, le pediría disculpas y se lo diría cara a cara porque me manejo de esa forma".

Por otro lado, Antonio Laje denunció una operación mediática y de redes contra su persona y luego ofreció disculpas: "Lo único que tengo de tranquilidad es que tengo unos valores enormes. Fue tan brutal y operado en el ataque, basado en gente que sí se sintió mal. Pido perdón, de corazón. Para mí esto no pasa. No es que si pasa en el trabajo, queda en el trabajo. Pido perdón de corazón. Tengo claro que están intentando bajarme, destruir a mi familia".

El llanto de Antonio Laje en América TV tras las denuncias recibidas por maltrato a periodistas

"Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien", añadió. Finalmente, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Laje se largó a llorar en vivo y manifestó: "Yo voy a estar acá, dando la cara y pidiendo disculpas de lo que haga falta".