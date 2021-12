Grave denuncia de periodista contra Antonio Laje en América TV: "Me robaron"

Una periodista que formó parte de América TV lanzó una fuerte acusación contra BDA, el programa que conduce Antonio Laje. El maltrato que recibió y los detalles de lo que dijo.

En los últimos días, la TV argentina afronta un momento sumamente polémico. Varias periodistas denunciaron maltrato por parte de Antonio Laje y la producción de BDA (Buenos Días América), programa emitido por América TV. Y esta vez, una ex columnista del ciclo realizó un fuerte testimonio contra el reconocido conductor, quien sin dudas quedó muy mal parado ante la opinión pública.

En esta oportunidad, la mujer que realizó el comentario es Fiorella Vitelli, quien se sumó al repudio que hace poco hizo María Belén Ludueña, que durante el programa de Juana Viale expuso al canal. La especialista en nutrición decidió romper el silencio en el programa radial Por si las moscas, donde manifestó que no sólo la despidieron del trabajo en plena pandemia de coronavirus y sin previo aviso, sino que también la cuestionaban con violentos mensajes en plena transmisión del ciclo. "Me decían que estaba horrible. He escuchado que le digan a otros 'estás obeso, salí del aire", señaló. Y resaltó: "Son muchas situaciones de microviolencia. Le pongo ese nombre porque es una cosita y otra cosita que a mí me cambió la personalidad. Tenia la mirada para abajo, me quitaron la paz, me robaron la sonrisa. A tu casa te vas put... y llorando. Es la realidad permanente".

"Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando echaban personal, compañeras me decían 'cuidate, estate atenta'. Una no se empieza a dar cuenta o dice 'debe ser así' porque no conozco otra cosa. Es importante saber que cuando hay una situación de violencia laboral no es de una sola la persona responsable", compartió Vitelli, aún sorprendida por el maltrato recibido en América TV.

Fiorella Vitelli y Antonio Laje en América TV.

¿Cuándo se dio cuenta de que había naturalizado el maltrato por parte de sus compañeros y compañeras de América TV? Vitelli logró advertirlo cuando consiguió trabajo en otro canal: "El maltrato, el tono alto... Son un montón de cosas que son de una sola persona, es de todo el sistema. Pensé que la televisión era así. Y después fui a trabajar a Canal 9 y me di cuenta que no, que nada que ver".

Cómo fue que despidieron a Fiorella Vitelli de América TV

Al recordar cómo fue echada del programa BDA, conducido por Antonio Laje en América TV, Fiorella Vitelli indicó: "No me pude ni despedir. En mi caso fue particular, porque empezó el aislamiento y una persona de recursos humanos, que ahora fue ascendida, me dijo 'se esta hablando del monotema y no hay lugar para vos'. Era la única personal de salud que había. Y después no me avisaron cuando volvía, a pesar de que tenía contrato de exclusividad y un contrato hasta febrero de 2021. Preguntaba por mi regreso y me empezaron a tratar de hincha, de pesada. Me dejaron sin trabajo y sin ingresos en plena pandemia. No tenía posibilidad de buscar otro trabajo y no podía ni pagar el alquiler. Nadie se contactó conmigo, ni la productora ejecutiva, ni el conductor. Me quedé esperando en mi casa encerrada. Yo nunca supe que me echaron. Como una estúpida le seguía mandando mensajes a la productora ejecutiva con ideas después me di cuenta que era una idiota y que me habían sacado".