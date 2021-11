Una nueva denuncia contra Antonio Laje sacude a América TV: "Volvía muchos días llorando"

Una exintegrante de BDA habló de su paso por el programa y dejó muy mal parado al conductor de América TV.

Un temblor inesperado sacude a América TV y, en especial, al histórico periodista Antonio Laje. Y es que, en los últimos días, salieron a la luz testimonios de personas que trabajaron junto a él y acusan maltrato de su parte. Este es el caso de Mai Pistiner, exintegrante de BDA (América), quien contó a sus seguidores cómo vivió su relación laboral con el reconocido conductor, a quien acusó de algo lamentable.

Si bien Mai Pistiner aclaró que su paso por BDA (América) se trató de un reemplazo de un mes, durante ese corto tiempo fue muchísimo lo que vivió y se podría decir que hasta sufrió. La periodista afirmó que jamás había sentido tanta presión en un ambiente de trabajo y dejó saber entre líneas que esta era generada por Antonio Laje.

"Es muy difícil hablar de estos temas, porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben pero no se dicen, porque además el que las dice después se queda sin trabajo. No llegué a tener un vínculo muy grande con él, porque estuve muy poquito tiempo, fue un reemplazo de verano que hice de un mes y medio máximo. Yo le tenía un poco de miedo", contó la periodista.

La comunicadora develó los problemas de salud que terminó desencadenando a raíz de su corto tiempo en BDA (América): "No es que yo volvía a mi casa satisfecha, con la autoestima alta. Yo volvía muchos días llorando, yo terminé internada con un problema en el cuerpo, porque llevé toda esa tensión al cuerpo".

De igual manera, Mai explicó que nunca antes había tenido que pasar por algo parecido: "Yo trabajé en otros programas y sé que no se vive ese nivel de tensión. Incluso, en América, en otros programas como por ejemplo con Guillermo Andino, tampoco se vive esa tensión. También es un tema de las personalidades de las figuras. Yo después de la prueba en BDA, de pasar de Antonio Laje a Guillermo Andino fue muy bueno, porque Guillermo Andino me generaba otra cosa que Antonio Laje no, porque era un hombre que yo lo tenía más como el jefe, como esa persona distante que a mí, personalmente, me generaba miedo".

María Belén Ludueña se fue de América TV por maltrato y apuntan a Antonio Laje

Si bien María Belén Ludueña se quebró en el ciclo de Juana Viale al tocar el tema y pudo hablar muy poco al respecto, alcanzó a corroborar que efectivamente se iba de la mencionada señal. No obstante, cuando le preguntaron por su compañero y conductor de Buenos días América en vivo, respondió de una forma bastante breve: "Es un gran profesional, tiene una gran capacidad y me enseñó mucho".

Además, la pareja de Jorge Macri aprovechó para agradecerles "a todos los que se preocuparon por ella" luego de la emotiva despedida al aire en América TV y no quiso aportar más detalles sobre ese tema. Por su lado, Laje afirmó tristemente que el trabajo en los medios "es día a día" y aclaró: "En el canal va a haber mucho cambio, obviamente. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones, tiene que en enero hacer el noticiero de las 19 o 18 de América Noticias", aunque casi al instante fue interrumpido por la misma Ludueña, que acotó "eso todavía no está definido, Antonio".