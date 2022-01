Aníbal Pachano hará teatro de la gorra y disparó contra sus colegas: "Que vayan a llorar al campito"

El productor decidió que sea el público quien decida cuánto puede y quiere pagar por su espectáculo. La decisión enojó a sus colegas y Pachano salió con los tapones de punta.

Aníbal Pachano comenzó su despedida del teatro con su espectáculo “Así vuelvo” en Carlos Paz y no todo es nostalgia y emoción por su último show sobre las tablas. Una reciente decisión del productor sacó chispas con sus colegas y terminó en un enfrentamiento en los medios con declaraciones picantes de ambos lados.

A través de la productora We Latinoamérica Entertainment, Aníbal Pachano anunció que abrirá las puertas del teatro para que todo el público pueda "ver y disfrutar de un espectáculo de gran envergadura". En Intrusos, el coreógrafo amplió los motivos que lo llevaron a esta decisión: "tomamos una decisión conjunta, de promocionar a todos los artistas nuevos, que hay muchos y de buena calidad y que tienen el derecho de que se conozca su trabajo".

"A mi me dignifica tomar esta resolución. Primero, porque el teatro tiene que estar vivo y se tiene que mantener. Hay muchas personas que no pueden ir al teatro porque el país está quebrado. Me parece que está bueno que la gente venga y colabore con lo que pueda para sostener una compañía toda una temporada", aseguró Pachano.

El enojo de sus colegas por el teatro a la gorra de Aníbal Pachano

Sus colegas no se tomaron de la mejor manera la decisión del productor teatral. El Bicho Gómez opinó, también en Intrusos, que "se rompe algo de la competencia leal, medio difícil pelear con el bolsillo del otro" y que le "da tristeza que algunos compañeros recurran a esto". Georgina Barbarossa también se metió con la elección de Pachano e ironizó: "Si es por los actores, nosotros regalaríamos las entradas. Pero bueno, tenemos la bendita costumbre de querer comer todos los días".

La respuesta de Aníbal Pachano a sus colegas

Entrevistado por Intrusos, Aníbal Pachano no esquivó la polémica y lanzó dardos para todos lados: "Que vayan a llorar al campito. Me importa un rábano lo que digan mis colegas, hago lo que quiero con mi espectáculo. Hay que ayudar a la gente joven a que produzcan espectáculo".

"Prefiero ser honesto y no decir que tengo teatros llenos cuando están todas las entradas regaladas. Es una decisión que tiene que ver con el arte y el oficio. Basta del rulero barato", disparó.

Por último, reflexionó sobre la situación del país y la dificultad que tiene la gente para acceder al teatro: "Me parece que lo que está sucediendo es que no tomamos dimensión que estamos en un país quebrado. Me parece que esta resolución que tomé en forma personal y con el apoyo de la compañía es la correcta".