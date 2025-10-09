Ángel de Brito y una noticia inesperada sobre Messi y Antonela: "Lamento"

Los rumores de embarazo de los famosos siempre gozan de cierta notoriedad, especialmente en las redes sociales. La posibilidad de que una famosa esté llevando en su vientre a un futuro hijo o hija parece tocar fibras sensibles en una amplia cantidad de personas, especialmente cuando se trata de estrellas mundiales.
Y pocas parejas encajan tan perfectamente en este último grupo como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La relación entre La Pulga y el amor de su vida ha dado como fruto a tres hijos varones: Thiago, que nació el 2 de noviembre de 2012; Mateo, que llegó a sus vidas el 11 de septiembre de 2015; y Ciro, la más "reciente incorporación" a la familia desde aquel 10 de marzo de 2018. Sin embargo, la del más pequeño podría no ser el "último fichaje".
Mucho se ha hablado respecto a que la pareja podría estar esperando a un cuarto retoño, algo que cobró suma repercusión en diferentes portales. Ángel de Brito se refirió a aquello en Bondi y señaló que habló directamente con la protagonista, Antonela Roccuzzo. Y la respuesta de ella fue terminante.
¿Antonela Roccuzzo embarazada?
En determinado momento de Bondi Live, Ángel de Brito se refirió a esa posibilidad y hasta reconoció que "está dando vueltas hace rato". Ante la consulta de una panelista sobre si era cierto, este fue contundente: "No, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto. Hablé con Antonela mientras estábamos al aire".
Sobre la charla con la esposa del 10, expresó: "Cada tanto es como el mismo diálogo. Cada tanto los embarazan y yo le pregunto a los dos. Antonela me contestó recién y me dijo 'Hola Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso'. Estaba mirando el diálogo anterior y era el mismo, hace como un año atrás le pregunté lo mismo y me contestó lo mismo". "Cada tanto los embarazan pero no es cierto", reiteró.