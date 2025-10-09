Ángel de Brito y una noticia inesperada sobre Messi y Antonela: "Lamento"

Ángel de Brito se refirió a los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo.

Los rumores de embarazo de los famosos siempre gozan de cierta notoriedad, especialmente en las redes sociales. La posibilidad de que una famosa esté llevando en su vientre a un futuro hijo o hija parece tocar fibras sensibles en una amplia cantidad de personas, especialmente cuando se trata de estrellas mundiales.

Y pocas parejas encajan tan perfectamente en este último grupo como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La relación entre La Pulga y el amor de su vida ha dado como fruto a tres hijos varones: Thiago, que nació el 2 de noviembre de 2012; Mateo, que llegó a sus vidas el 11 de septiembre de 2015; y Ciro, la más "reciente incorporación" a la familia desde aquel 10 de marzo de 2018. Sin embargo, la del más pequeño podría no ser el "último fichaje".

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y los tres hijos de la pareja.

Mucho se ha hablado respecto a que la pareja podría estar esperando a un cuarto retoño, algo que cobró suma repercusión en diferentes portales. Ángel de Brito se refirió a aquello en Bondi y señaló que habló directamente con la protagonista, Antonela Roccuzzo. Y la respuesta de ella fue terminante.

¿Antonela Roccuzzo embarazada?

En determinado momento de Bondi Live, Ángel de Brito se refirió a esa posibilidad y hasta reconoció que "está dando vueltas hace rato". Ante la consulta de una panelista sobre si era cierto, este fue contundente: "No, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto. Hablé con Antonela mientras estábamos al aire".

Sobre la charla con la esposa del 10, expresó: "Cada tanto es como el mismo diálogo. Cada tanto los embarazan y yo le pregunto a los dos. Antonela me contestó recién y me dijo 'Hola Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso'. Estaba mirando el diálogo anterior y era el mismo, hace como un año atrás le pregunté lo mismo y me contestó lo mismo". "Cada tanto los embarazan pero no es cierto", reiteró.