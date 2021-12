Ángel de Brito y su sorpresiva ausencia en LAM tras el anuncio del final del programa

Luego de que Ángel de Brito anunciara el cierre de LAM para fin de año, el conductor del programa de El Trece no estará al aire el lunes 13 de diciembre.

Ángel de Brito ya había anunciado el cierre de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) de cara al final de 2021, pero llamó la atención la noticia de la ausencia del conductor para la emisión del lunes 13 de diciembre. Por lo tanto, el programa de televisión estará liderado por las panelistas de manera rotativa por varios días.

De esta manera, la novedad tiene que ver con las razones por las que el comunicador y jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) se ausentará en el piso del canal del Grupo Clarín. Así, tomarán la posta sus "Angelitas", que se irán turnando al mando del ciclo: Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Andrea Taboada, Pía Shaw y Mariana Brey.

Por qué Ángel de Brito no estará en LAM el lunes 13 de diciembre de 2021

Como Yanina Latorre confirmó la semana pasada, no irá al estudio de El Trece porque se tomará unos días de vacaciones en Mar del Plata. No obstante, no se dio a conocer públicamente por cuánto tiempo permanecerá allí: si será hasta la culminación del programa de televisión, el 31 de este mes, o si regresará para liderar los últimos envíos de Los Ángeles de la Mañana.

Por qué termina LAM, por El Trece

A través de su cuenta oficial de Twitter (@LeoAriasPrensa), el periodista "Leo" Arias vinculó el repentino desenlace del envío con algunos problemas con las autoridades y la productora: "Tema LAM, lo que me dicen es que Mandarina no se puso de acuerdo con El Trece (tema económico), por ende el programa termina abruptamente".

Unas horas después, el propio Arias contó cómo habría sido parte de la negociación entre Mandarina y la señal abierta: "Mirá, para el año que viene hay está esta plata (xxxx)... Pero es un presupuesto bajo. Es esto o irse".

Ángel de Brito y sus angelitas de LAM, un ciclo que termina por El Trece.

Cuándo termina Los Ángeles de la Mañana

Ángel de Brito detalló que LAM seguirá hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que le darán un cierre al exitoso producto que supo conducir por más de 1500 emisiones y 6 temporadas. "Hace 15 años que lo hago de corrido, muchos programas a la vez... Decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver que pasará más adelante. Voy a seguir trabajando por Mandarina", explicó al respecto el presentador.