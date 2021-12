Ángel de Brito filtró un mensaje de Antonio Laje sobre las denuncias de acoso

Ángel de Brito se metió en el escándalo con Antonio Laje y filtró un mensaje que el periodista le mandó a sus colegas.

Ángel de Brito hizo un posteo en sus redes sociales en referencia a la lluvia de denuncias de acaso que está afrontando Antonio Laje, conductor de América TV. Todo comenzó cuando algunas colegas mujeres que trabajaron con él, como Eugenia Morea y María Belén Ludeña, rompieron el silencio y contaron que sufrieron acoso y violencia laboral por parte de él. Ahora, a de Brito le llegó un mensaje reenviado que Laje le mandó a su equipo de trabajo.

Todo empezó cuando María Belén se despidió de Buenos días América y rompió en llanto en la mesa de Juana Viale. “Qué triste que en pleno 2021, una profesional no pueda hablar del maltrato laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya”, había twitteado de Brito el mes pasado.

A ella se le sumaron los testimonios de Eugenia, Maia Pilstiner, Fiorela Vitelli, entre varias otras mujeres periodistas que trabajaron con él. Hoy, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) publicó una captura de pantalla en Twitter de un mensaje que Laje le mandó a su equipo sobre todo este escándalo.

“Sé que este no es el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente. Solo quería decirles que sé por lo que pasaron estos días y que les agradezco desde el alma haber bancado. No fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio. A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir. Gracias desde el corazón”, les escribió.

Además de ese tweet, publicó otra captura de pantalla de otro chat con una mujer del ambiente que dice haber vivido lo mismo con Laje. “Así tengo muchos”, escribió de Brito. En el chat, se puede leer: “Vi la denuncia. Juro que me contuve para no twittear que a mí también me acosó y me enfermó la cabeza. Este hijo de mil p… sigue cagando vidas. Si estuvieras el lunes en LAM, lo denunciaba. Hijo de p…”.

La defensa de Antonio Laje frente a las acusaciones de acoso laboral

“Nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Pasé una semana durísima. Nunca pensé con la violencia y agresión que estuve viviendo yo y mi familia estos días”, expresó Laje cuando saltó toda la polémica. “Tengo el corazón recontra partido con lo que estoy viviendo. Hace más de 30 años que estoy en esto y no me importa llorar. No creo en los maltratos, creo en las exigencias. El éxito de todo este programa es de las mujeres”.

Según él, no es un maltratador y jamás acosó a ninguna de sus colegas, sino que es una persona exigente en lo laboral. “No es fácil este trabajo, son 4 horas y media de aire. Se vive en tensión y no es para todos este trabajo. Esta franja es la más competitiva de la televisión. Yo les aseguro que es muy difícil este trabajo con la tensión con la que se vive”.

“Yo soy serio, recontra tímido y hasta parezco maleducado porque soy muy tímido. Obviamente tengo un humor de perros y cuando las cosas salen mal, me enojo. Ni siquiera lo oculto. No hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado. No soy maltratador, tengo unos valores enormes a los que agradezco a mis padres y a mi familia y es lo mejor que le voy a dejar a mis hijos”, cerró.