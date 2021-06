Ángel de Brito vs. Horacio Cabak: el nuevo cruce en las redes sociales

Los conductores televisivos protagonizaron otra batalla entre ambos, ya que el expanelista de Polémica en el Bar fue irónico tras una publicación del periodista sobre que va a casarse con Verónica Soldato luego del escándalo por infidelidad.

En lo que ya es una costumbre en las redes sociales y en los medios de comunicación, Ángel de Brito y Horacio Cabak volvieron a cruzarse de manera muy fuerte en las últimas horas. Ahora se debió a que el periodista confirmó en su programa Los Ángeles de la Mañana (LAM, por El Trece) que el exmodelo se casará con su pareja Verónica Soldato tras el escándalo público por la infidelidad por parte de él.

Una vez que salió la información al aire, el expanelista de Polémica en el Bar (América TV) estalló en su cuenta oficial de Twitter (@HoracioCabak): "Avísennos con tiempo así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", escribió irónicamente al citar un tuit del programa que conduce "Angelito".

Después de que se separaran transitoriamente porque ella le había descubierto a él algunos chats subidos de tono con otras mujeres, con fotos calientes de por medio, de acuerdo con de Brito las cosas entre ellos se solucionaron y completarán la reconciliación formalmente con el anillo.

Tras la información del líder del ciclo de El Trece, su compañera Maite Peñoñori acotó: “Yo lo pensé, pero creía que ya estaban casados”. “No te lo puedo creer. Esto te lo confirmó ella”, bromeó Mariana Brey al respecto. Casi al instante, de Brito insistió entre risas con que “esta vez no fue ella. No me mandó un video. No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor. Pía se quedó muda”. Entonces, Shaw sentenció: “No lo esperaba. Muchas veces le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Ella sí tenía muchas ganas”.

La escandalosa separación de Horacio Cabak tras 27 años de matrimonio

De acuerdo con de Brito, su ex Soldato le reveló que ella "siente que a partir de que él tomó este rol más predominante se volvió un personaje más importante por su faceta política, por los tuits y por la participación en América, en los programas, en Polémica. Siente que cambió de actitudes en su movimiento interno de la pareja".

"Le empezaba a buscar pelea por cualquier cosa, ella sintió una distancia. Una de las infidelidades es con una famosa, muy famosa. Podríamos hacer cinco programas...", amplió el reportero, que detalló además que "ella cree que el cambio en la pareja se dio a partir de esto". Y puntualizó en el fastidio de Soldato en un contexto tan difícil como lo es el de la pandemia de COVID en Argentina: "Si él tuvo relaciones con otras mujeres, obviamente podría haberse contagiado ahí y haberlo llevado a la casa", cerró.