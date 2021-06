Romina Malaspina cruzó a Ángel de Brito y Cinthia Fernández: "Me gané un premio a la mejor periodista, ustedes no se ganaron nada"

La exconductora apuntó fuerte contra LAM y sacó chapa del premio que ganó en su trabajo como periodista. También se burló de la candidatura a diputada de la panelista.

Romina Malaspina dejó el periodismo pero todavía continua en el centro de la polémica. En esta ocasión, la modelo volvió a escena después de protagonizar un vivo en redes sociales en el que se dirigió directamente a Ángel de Brito y Cinthia Fernández. La modelo apuntó a Los Ángeles de la mañana de forma picante y, sin filtro, les recordó que una plataforma le dio el premio a "la mejor periodista del año", además de burlarse de la candidatura a diputada de la panelista.

“Cinthia Fernández es candidata a diputada, no me jodas boluda que va a ser candidata a diputada. Dios qué país Argentina”, expresó la modelo entre risas en Instagram y luego sumó sobre el galardón virtual que recibió: “Me dieron el premio a la mejor periodista del año. Bardeen todos giles, Ángel de Brito, Cinthia Fernández chu… un huevo porque me gané un premio, ustedes no se ganaron nada”.

Después de verlo, el conductor de LAM y la angelita se manifestaron al respecto. “A la única que reconozco ahí en el video es a Malaspina, no sé quién era la otra tumbera que estaba con ella”, dijo De Brito y Cinthia argumentó: “Tumbera es el término. Ella dijo que no era grasa como yo, que yo vivía de conventillo, la verdad es que está haciendo teatro en San Martín con lo que estoy viendo. Por favor”.

Furiosa y con ánimos de contestar a Romina, Cinthia Fernández la dejó al descubierto con el término “gorreada” que utilizó en el video. “Usar el término gorreada, ya atrasa. O sea ya fue, todos fuimos cornudos alguna vez en la vida y ella fue cornuda con el novio español. Bienvenida gorreada al club, guacho, como La Chabona”, dijo la panelista.

Entonces Ángel de Brito le consultó a la futura candidata a diputada porqué Malaspina la odia y ella respondió contundente. “Porque le conviene pegarme porque yo le contesto. Ella no va a programa de chimentos o de espectáculos, hace cosas finas, ella es periodista chicos. Por favor”, dijo. Por su parte, Ángel finalizó picante: “Ganó un premio”.

Romina Malaspina fue premiada como "Mejor Periodista del año"

Romina Malaspina sorprendió a todos al quedarse con el premio a "Mejor periodista del año" en los Premios Latingpug 2021 por voto popular. Una coronación que llega en un momento bastante particular para la modelo, quien decidió poner a un costado su carrera periodística para dedicarse de lleno a la música.

Después de ganar el premio, Romina Malaspina compartió en su cuenta de Instagram el momento en el que anunciaban su nombre como vencedora en la votación y expresó: "¡Hola gente! Estoy muy contenta de haber sido este premio. Le quiero dar las gracias a la gente de Latinplug Argentina por esta oportunidad".