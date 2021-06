Sofía "Jujuy" Jiménez amenazó a Horacio Cabak: "A ver si se la banca"

¡Fuerte amenaza! Sofía "Jujuy" Jiménez le hizo una picante advertencia a Horacio Cabak en caso de que decida sumarse a ShowMatch.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak tuvieron un fuerte enfrentamiento hace algunos meses. Luego de que levantaran el programa Informados de Todo, en el que ambos trabajaban para la pantalla de América TV, la modelo reveló que la pasó muy mal compartiendo equipo con él. Y en las últimas horas, un nuevo testimonio volvió a a causar polémica en la televisión, aunque el conflicto podría tener otro escenario: ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli.

Durante la emisión de hoy de Los Ángeles de La Mañana (LAM), Pía Shaw se refirió a los posibles nombres que suenan para formar parte de La Academia de ShowMatch. Con un mensaje incógnito, expresó: "Tengo uno que dijo que no. Lo llamaron y estuvo a punto hasta que dijo que no. Se dedica al humor".

Ángel De Brito, que estaba escuchando atentamente, consultó: “¿Es humorista de ShowMatch? Este no lo sé, así que voy a jugar. ¿Sabés su nombre de pila?”. “No, porque tiene sobrenombre”, respondió Pía. Con una sonrisa picante, "Jujuy" mencionó un nombre: “Horacio Cabak”.

El picante ida y vuelta en LAM que terminó con una amenaza de "Jujuy" Jiménez a Horacio Cabak

Sorprendido con la sugerencia de que Horacio Cabak podría formar parte de ShowMatch, Ángel De Brito reaccionó: “¿Cabak te parece humorista?”.

Jujuy Jiménez: "No, no, cero humor, pero digo, como ahora está ahí, medio estrellita, así que capaz se siente estrella y se tira… o no".

Cinthia Fernández intervino y comentó: “¡Esa es la Jujuy que queremos!”.

Ángel De Brito: “Ahora, hablando sin filtro, tu horario es la mañana”.

Jujuy Jiménez: "Sí (risas), se siente que las angelitas te contagian la energía”.

Cinthia Fernández: “Contá fue tu experiencia con Cabak, tu paso por el programa donde te maltrató”.

Jujuy Jiménez, con un tono amenazante, sostuvo: “Me encantaría verlo en la pista del Bailando a ver si se la banca”.

Ángel De Brito: “Ah, yo pensé que cara a cara”, le respondió Ángel, a lo que

Mariana Brey, otra de las panelistas presentes en LAM, indicó: “Ahí lo va a ver cara a cara. Si se anima, se va a encontrar cara a cara con Jujuy”.

Finalmente, Ángel De Brito descartó rotundamente la posibilidad de que el periodista forme parte de ShowMatch: “No, Cabak no va a ir al Bailando. Sí se va a juntar con Marcelo (Tinelli), pero para otra cosa”.

La pelea entre "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak que generó el escándalo

En una entrevista que le brindó a LAM en marzo pasado, y consultada sobre si volvería a trabajar con Horacio Cabak al que "Jujuy" Jiménez consideró un "compañero díficil", la periodista aseguró: "Si puedo elegir preferiría que no, claramente no". De todos modos, la modelo no quiso hablar mucho de su ex compañero, ya que "es una persona que lleva muchos años en el medio". Las angelitas sumaron que el conductor suele tener mejor relación laboral con hombres que con mujeres. La modelo también reconoció que se fue llorando varias veces del canal y que "no iba feliz al trabajo".

"Tuve que plantarme y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad", reconoció Jiménez que entendió su paso por el programa como "un gran desafío". La modelo también aseguró que hubo situaciones "que no estuvieron buenas".