Sorpresa por el look de Rodrigo De Paul en el partido de Inter Miami

En la previa del partido del Inter Miami vs Orlando City, en el conocido clásico de La Florida en Estados Unidos, Rodrigo De Paul llegó al encuentro de una manera muy particular. El jugador de la Selección Argentina mostró un excentrico look como lo suele hacer, pero en este caso lo hizo con un muñeco que esta de moda y que es una de las más conocidas de la actualidad. Se trata de Labubu.

El mediocampsita de la Selección Argentina salió a la cancha con un muñeco que, actualmente, está de moda y que es uno de los principales muñecos vendidos a nivel mundial. De esta manera, Rodrigo De Paul dejó ver su Labubu "customizado" con la camiseta de la Selección Argentina y su número 7. El número que, lógicamente, usa Rodrigo De Paul para jugar los partidos de la Selecci[on y con el que llegó a ser campeón del mundo.

Qué es Labubu y por qué se pusieron de moda

Las modas pueden comenzar de varias maneras y una vez que se establecen es solo cuestión de ver cómo van evolucionando con el paso del tiempo. Este el caso de los Labubu que empezó como un pequeño peluche que venía en una caja sorpresa y ahora es un elemento de decoración más en los famosos de talla internacional al momento de vestirse.

Se trata de un personaje que fue creado por Kasin Lung, que es un artista nacido en Hong Kong, y que decidió colocar a esta criatura en la colección de cuentos llamada The Monsters, que se encuentra influenciada por el folclore nórdico y su mitología. Algo que es producto de que el dibujante pasó gran parte de su infancia en Países Bajos y que nunca imaginó que una de sus creaciones iba a tener una popularidad enorme.