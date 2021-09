Ángel de Brito se bajó de ShowMatch: revelan por qué no estará en el programa de Tinelli

Ángel de Brito tomó una inesperada decisión que complica a ShowMatch y Marcelo Tinelli. Qué fue lo que pasó con el jurado del programa emitido por El Trece.

Ángel de Brito generó revuelo en las últimas horas. El conductor y miembro del jurado de ShowMatch le comunicó a los productores que se baja del programa por esta semana y encendió las alarmas de Marcelo Tinelli. Así lo reveló el periodista, "Pampito", en las últimas horas: "No sé si lo puedo contar".

Durante el programa de Mañanísima, el reportero de chimentos y espectáculo le comunicó a Carmen Barbieri que Fede Bal será el reemplazante de De Brito: "Tengo buenas noticias para vos, para Estefi (Berardi) y para Fede. Esta semana es muy probable que Fede vuelva al jurado".

¿Qué fue lo que pasó con el jurado de ShowMatch? "El miércoles va a faltar Ángel porque… no sé si lo puedo contar…", manifestó "Pampito". Y luego, se decidió a explicar el motivo: "Tiene el cumpleaños del papá. Ahora me va a pegar un tiro por esto". Sorprendida, Barbieri le consultó: "¿Pero por qué se va a enojar? Gracias a Dios que cumple años el papá, quiere decir que está vivo".

Ángel de Brito, periodista de El Trece, no estará en ShowMatch durante una semana.

El periodista resaltó que los directores de ShowMatch están encantados con las participaciones que ha tenido el hijo de Carmen: “Lo cierto es que en la producción de La Academia se quedaron con ganas de más Fede Bal, entonces iría el miércoles a reemplazar a Ángel de Brito y el viernes, otra vez a Hernán Piquín”.

El fatal accidente que sufrió Luciana Salazar en ShowMatch

Luciana Salazar se accidentó en uno de los ensayos de ShowMatch La Academia (El Trece), la pasó muy mal, lo demostró a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@salazarluli) y fue muy cruda con relación a que podría haber sido todavía peor. "La saqué barata porque me podría haber matado", reveló en la previa de La Academia.

"Yo estaba haciendo lo que se llama una inversión para abajo, se le dio un poco más de impulso al trapecio. No medimos y me estrolé, me di la cabeza contra la pared... Sentí como que me habían tirado un ladrillo en el medio de la cabeza", puntualizó "Luli" ante la sorpresa de la prensa en general.

"Nunca entendí cómo bajé del trapecio porque estábamos todos en shock, yo estaba ensangrentada.... Me podía haber matado, la saqué barata”, concluyó la modelo y participante de ShowMatch, con profundo dolor y angustia.